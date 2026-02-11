Olympische Spiele in Italien: RateHawk gibt Planungstipps

Die Olympischen Spiele sind in vollem Gange und es sind noch Tickets für die Wettkämpfe erhältlich. Reisebüros weltweit stehen daher vor der Herausforderung, ihren Kund:innen kurzfristig Unterkünfte und Transportmöglichkeiten zu vermitteln. Um sie dabei zu unterstützen, hat die B2B-Plattform RateHawk, über die Hotels, Flüge und Transfers gebucht werden können, praktische Tipps für die Planung zusammengestellt.

Verkehrsanbindung berücksichtigen

Da die Wettkämpfe unter anderem in Mailand, Cortina d'Ampezzo, Valtellina und Val di Fiemme ausgetragen werden, sollten Reisevermittler:innen zunächst klären, welche Veranstaltungen ihre Kund:innen besuchen möchten. Auf dieser Basis empfiehlt RateHawk, Unterkünfte möglichst nahe an den jeweiligen Austragungsorten oder mit guter Verkehrsanbindung auszuwählen. Die Plattform bietet dafür erweiterte Kartensuchfunktionen, mit denen Veranstaltungsorte markiert, Entfernungen gemessen und Unterkünfte in definierten Umkreisen angezeigt werden können. Eine weitere Option sind Pauschalangebote inklusive Shuttle-Service zwischen Unterkunft und Veranstaltungsort.

Alternative Unterkünfte prüfen

Aufgrund der hohen Nachfrage sind zahlreiche Premiumhotels bereits ausgebucht, zudem liegen die Durchschnittspreise über dem üblichen Niveau. Laut RateHawk können durch kurzfristige Stornierungen jedoch wieder Kapazitäten frei werden. Gleichzeitig empfiehlt RateHawk Reisebüros, die Filter- und Empfehlungsfunktionen der Plattform zu nutzen, um beispielsweise kleinere oder weniger bekannte Unterkünfte zu finden. Ein weiterer Tipp um günstigere Optionen für Kund:innen zu finden - Unterkünfte in der Umgebung also beispielsweise in Bergamo statt in Mailand in Betracht ziehen. In Mailand liegen die Preise laut RateHawk durchschnittlich bei 351 EUR, in Bergamo hingegen bei 136 EUR.

Erlebnisse abseits der Wettkämpfe

Neben dem Besuch der Sportveranstaltungen empfiehlt RateHawk, ergänzende Erlebnisse in das Reiseprogramm aufzunehmen - Stadtführungen, kulinarische Angebote oder Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten. Für Wintersportinteressierte bieten sich zudem Skigebiete in Norditalien an, darunter Monterosa im Aostatal in Champoluc, La Thuile sowie Arabba-Marmolada. (red)