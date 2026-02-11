Dubai mit 19,59 Mio. Besucher:innen 2025

Laut aktuellen Daten verzeichnete Dubai von Jänner bis Dezember 2025 insgesamt 19,59 Mio. internationale Übernachtungsgäste, was einem Anstieg von 5% gegenüber 18,72 Mio. Ankünften im Jahr 2024 entspricht. Ein weiterer Höchstwert: Dubai begrüßte im Dezember erstmals über 2 Mio. Besucher:innen - was einem Wachstum von über 6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dubais bisheriger Rekordmonat war der Jänner 2025 mit 1,94 Mio. Besucher:innen.

Details zu den Tourist:innenzahlen

Laut den DET-Gesamtjahresdaten hatten die benachbarten Quellmärkte aus dem Golf-Kooperationsrat (GCC) sowie aus der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) im Jahr 2025 mit 2,99 Mio. (15%) bzw. 2,17 Mio. (11%) Ankünften einen gemeinsamen Anteil von 26% an den Gesamtbesuchern in Dubai. Westeuropa war mit 4,1 Mio. Besucher:innen (21%) erneut der größte Quellmarkt für Dubai, gefolgt von der GUS und Osteuropa (2,89 Mio.; 15%), Südasien (2,89 Mio.; 15%), Nordost- und Südostasien (1,85 Mio.; 9%), Amerika (1,40 Mio.; 7%), Afrika (897.000; 5%) und Australasien (401.000; 2%).

Leistung des Hotelsektors

Auch der Hotel- und Gastgewerbesektor Dubais verzeichnete 2025 dank Neueröffnungen und strategischer Initiativen starke Ergebnisse. Ende Dezember umfasste das Hotelangebot der Stadt 154.264 Zimmer in 827 Betrieben, womit Dubai weltweit weit vor Städten wie Bangkok, New York, Paris und Singapur liegt und in Bezug auf das Gesamtzimmerangebot fast mit London gleichzieht. Im Jahr 2025 begrüßte die Stadt neue Hoteleröffnungen in allen Segmenten und an verschiedenen Standorten, darunter das Ciel Dubai Marina-Vignette Collection by IHG, das höchste Hotel der Welt, das Jumeirah Marsa Al Arab, das Mandarin Oriental Downtown, Dubai, das Cheval Maison – Expo City sowie das Vida Dubai Mall.

Weltweite Anerkennung

Dubai erhielt 2025 auch mehrere internationale Auszeichnungen. Einer der größten Meilensteine war im April die Anerkennung Dubais als erste Certified Autism Destination™ in der östlichen Hemisphäre. Weitere wichtige Auszeichnungen waren die Einstufung Dubais als eine der zehn sichersten Städte der Welt im Numbeo-Sicherheitsindex nach Städten und die Ernennung zur weltweit besten Stadt für alleinreisende Frauen in einer Studie des Reiseversicherungsunternehmens InsureMyTrip, in der Dubai in einer Umfrage unter 62 Städten die höchsten Werte für „Sicherheitsgefühl” und „Sicherheitsgefühl beim alleinigen Gehen in der Nacht” erhielt. Die Liste der 50 besten Hotels der Welt 2025 wurde im Oktober bekannt gegeben und Dubai ist mit drei Hotels vertreten: Atlantis The Royal auf Platz 6, Jumeirah Marsa Al Arab als Neuzugang auf Platz 20 und The Lana Dubai auf Platz 35. Im Oktober wurden auch die ersten MICHELIN Key Hotels im Nahen Osten bekannt gegeben: 13 Hotels in Dubai erhielten Schlüssel und 34 wurden für einen „hochwertigen Aufenthalt” ausgewählt.

Im Jahr 2025 behielt der Dubai International Airport (DXB) laut dem Airports Council International (ACI) zum elften Mal in Folge seine Position als weltweit verkehrsreichster Flughafen für internationale Passagiere. Der Airport erzielte im dritten Quartal 2025 sein höchstes Quartalsaufkommen und begrüßte zwischen Juli und September 24,2 Mio. Gäste – ein Anstieg von 1,9% gegenüber dem Vorjahr. Das Gesamtverkehrsaufkommen für die ersten neun Monate des Jahres 2025 betrug 70,1 Mio. Gäste, was einem Anstieg von 2,1%ber dem Vorjahr entspricht.

Ausblick für 2026 und darüber hinaus

Dubai treibt im Rahmen seiner D33-Vision weitere Infrastruktur- und Entwicklungsprojekte voran. Für 2026 und die Folgejahre sind mehrere Maßnahmen geplant, um dem Bevölkerungswachstum sowie steigenden Touristenzahlen Rechnung zu tragen. Zu den zentralen Projekten zählen der Ausbau des Al Maktoum International Airport (DWC) sowie der Bau der Dubai Metro Blue Line, die zusätzliche Stadtteile anbinden soll. Die Maßnahmen zielen darauf ab, die Erreichbarkeit und Integration innerhalb der Stadt weiter zu verbessern. Parallel dazu setzen die Vereinigten Arabischen Emirate 2026 einen thematischen Schwerpunkt mit dem „Jahr der Familie“. Die geplanten Infrastruktur- und Entwicklungsprojekte sollen das touristische Angebot Dubais weiter stärken.

Issam Kazim, CEO der Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (Visit Dubai) sagt dazu: „Mit Blick auf die Zukunft werden unsere Prioritäten darin bestehen, die globale Wettbewerbsfähigkeit Dubais durch digitale Innovationen weiter zu stärken und unseren Gästen an jedem Berührungspunkt außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten." (red)