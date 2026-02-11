Neue Sales Managerin für Österreich: Carina Salvatore verstärkt Hapag-Lloyd Cruises

Mit Carina Salvatore übernimmt ab sofort eine erfahrene Touristikexpertin die Position der Sales Managerin im Außendienst und steht Reisebüros sowie Vertriebspartner:innen als persönliche Ansprechpartnerin zur Seite. Ihr Fokus liegt auf der intensiven Betreuung bestehender Kooperationen sowie dem gezielten Ausbau der Partnerschaften im österreichischen Markt.

Langjährige Erfahrung und umfassende Expertise

In Kufstein verwurzelt, bringt Carina Salvatore langjährige Erfahrung aus der Tourismusbranche sowie umfassende Expertise aus dem Reiseveranstalterumfeld mit. Durch ihre bisherigen Tätigkeiten verfügt sie über ein tiefes Verständnis für Marktanforderungen, Vertriebspartnerbedürfnisse und Gästeerwartungen im Premium- und Luxussegment. Zuletzt war sie im Hoteleinkauf tätig und verantwortete dort unter anderem die Zusammenarbeit mit internationalen Hotelpartnern sowie die Weiterentwicklung hochwertiger touristischer Angebote – wertvolle Erfahrungen, die sie nun in ihre neue Rolle bei Hapag-Lloyd Cruises einbringt.

Persönliche Betreuung

Mit ihrer ausgeprägten Serviceorientierung, ihrer regionalen Marktkenntnis und ihrer Leidenschaft für außergewöhnliche Reiseerlebnisse wird Carina Salvatore künftig dazu beitragen, Reisebüros in Österreich noch enger zu begleiten, neue Vertriebspotenziale zu erschließen und die Faszination der luxuriösen Kreuzfahrt- und Expeditionsreisen von Hapag-Lloyd Cruises weiter zu stärken. Die personelle Verstärkung unterstreicht den klaren Anspruch des Unternehmens, den österreichischen Markt nachhaltig auszubauen und Partnern eine noch intensivere persönliche Betreuung zu bieten.

