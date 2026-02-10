Anex Gruppe präsentiert neue Inforeisen in die Türkei

Im Rahmen der Inforeisen in die Türkei können Reisebüroinhaber:innen und Expedient:innen ihr Wissen über das Produktportfolio der Gruppe, besondere Ausflüge, kulturelle Highlights und Insider-Tipps vertiefen, um anschließend am Counter mit frischen und authentischen Eindrücken glänzen zu können. Dafür stehen Agents zwei Touren, die das breite Programm der Anex Gruppe an der Türkischen Riviera und der Ägäisküste vermitteln, zur Auswahl:

Inforeisen in die Türkei

Der Anex -Famtrip nach Antalya von 15. bis 19. April 2026, widmet sich insbesondere dem Top-Hotelprogramm - mehrheitlich im 5-Sterne-Segment mit hohen Weiterempfehlungsraten - kombiniert mit Ausflügen in die Antike und an die langen Strände der Türkischen Riviera.

Die Inforeise „Willkommen an der Türkischen Ägäis – wo türkisblaues Meer auf zeitlose Eleganz trifft“ findet von 3. - 7. Juni 2026 statt und präsentiert das Hotelprogramm in Küstenorten wie Kusadasi und der Halbinsel Bodrum - von lässigen 5-Sterne-Hotels über sehr grüne, familienfreundliche Resorts bis hin zu kleinen Boutique-Hotels. Darüber hinaus erleben die Teilnehmer, auch hier die Besonderheiten der Region im Rahmen von Ausflügen.

Weitere Infos und Anmeldung: Die Anmeldung zu den Famtrips erfolgt über den Inforeisen-Newsletter der Anex Gruppe. Anmeldeschluss für die erste Inforeise nach Antalya ist der 07.04.26. Teilnahmegebühr: ab 159 EUR im Einzelzimmer. (red)