Worldia startet Vertriebsaktion für Südostasien

„Gerade in Südostasien hängt die Zufriedenheit der Kund:innen oft an Details wie sinnvollen Etappen, der passenden Hotellage, zuverlässigen Transfers und stimmigen Aktivitäten. Reisebüros leisten hier viel Beratungsarbeit – und wir möchten diese Leistung im Aktionszeitraum gezielt unterstützen“, betont Lisa Gerbens, stellvertretende Geschäftsführerin Worldia Deutschland.

Das bedeutet für Reisebüromitarbeiter:innen ganz konkret: jede Südostasien-Reise die bis einschließlich 31. März 2026 über Worldia gebucht wird, ist ein Los für das aktuelle Gewinnspiel. Je mehr Buchungen - desto mehr Lose und desto höher die Gewinnchance. Als Preis werden zwei Flüge mit Qatar Airways nach Japan ausgelobt.

Freebies für Thailand & Philippinen

Begleitend zur Expi-Verlosung bietet Worldia bei Buchung ab vier Nächten zusätzliche Inklusivleistungen für Endkund:innen: Für Thailand-Buchungen ist als Extra ein Tagesausflug ab Bangkok vorgesehen, der zwei bekannte Marktszenen verbindet: den Maeklong Railway Market, bei dem Händler ihre Stände entlang der Bahngleise aufbauen, sowie den schwimmenden Markt Damnoen Saduak, der typischerweise per Boot erkundet wird und für das bunte Warenangebot auf dem Wasser steht. Für die Philippinen ist eine Bootstour in El Nido (Palawan) als Zusatzleistung hinterlegt. Die Tour führt in die Insel- und Lagunenlandschaft der Bacuit Bay und sieht mehrere Stopps an Stränden und Lagunen vor. Ein Reel mit den passenden Infos finden Agents auf ViralSpoon sowie auf der Facebook Seite von Worldia.

Doppelte Punkte im Worldia Club

Diese Aktion kombiniert Worldia auch noch mit einem Loyalty-Element: Für Buchungen nach Thailand und auf die Philippinen gilt im Aktionszeitraum die doppelte Punktzahl im Worldia Club. Damit sollen Abschlüsse nicht nur kurzfristig über den Gewinnspielanreiz, sondern auch mittelbar über die Club-Systematik attraktiver werden.

Passend zum Thema veranstaltet Worldia am 11. Februar eine Online-Schulung. Weitere Infos und Anmeldung HIER (red)