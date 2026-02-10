| news | flughafen » flug
SITA: Frühwarnsystem reduziert Verzögerungen im Flugbetrieb
Mit der neuer Schnittstelle „Advance Flight Delay Notification“ von SITA werden Flughäfen und Fluggesellschaften frühzeitig benachrichtigt, wodurch Störungen reduziert werden sollen.
SITA, der Spezialist für IT- und Kommunikationslösungen in der Luftfahrtindustrie, hat die “Advance Flight Delay Notification API“ eingeführt: Diese innovative Schnittstelle versorgt Flughäfen und Fluggesellschaften frühzeitig mit Informationen zu möglichen Verspätungen, sodass Teams früher handeln und Störungen begrenzen können, bevor sie eskalieren.
Mehr Zeit - größerer Handlungsspielraum
Wenn Ankunftsflughäfen zu spät von Flugverspätungen erfahren, entstehen Kosten, die weit über den Zeitplan hinausgehen: Bodenteams warten, Gates werden blockiert, Dienstzeiten der Besatzung werden überschritten und Passagiere verpassen ihre Anschlüsse. Um dem entgegen zu steuern hat SITA die Advance Flight Delay Notification API eingeführt. Die Lösung nutzt aktuelle Abfluginformationen in Kombination mit einer Geschäftslogik, die auf der erwarteten Flugdauer basiert, um mögliche Verzögerungen vorherzusehen und die Zielflughäfen automatisch zu informieren.
Die Advance Flight Delay Notification API wird als Abonnementdienst angeboten und ist Teil des umfassenderen Fluginformations-API-Portfolios von SITA, sodass Fluggesellschaften und Flughäfen präzise, Echtzeit-Betriebsdaten sicher mit vertrauenswürdigen Partnern im gesamten Luftverkehrsökosystem geteilt werden können.
„Die meisten Störungen werden nicht durch die Verzögerung selbst verursacht, sondern dadurch, wie spät sie für die Teams sichtbar wird, die sie bewältigen sollen“, so Martin Smillie, Senior Vice President für Kommunikation und Datenaustausch bei SITA. „In der gesamten Branche sind Ankunftsflughäfen weiterhin gezwungen, zu reagieren statt einzugreifen. Die Advance Flight Delay Notification API verändert dieses Modell, indem sie früher, zuverlässige Signale liefert, sodass operative Entscheidungen zeitnah getroffen werden, nicht unter Druck, und die Auswirkungen auf Passagiere, Kosten und die Leistung des Fluggesellschaftsnetzes verringern.“ (red)
