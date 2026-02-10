Dertour: Valentinstag-Kurztrips für Familie, Freund:innen oder Solo

Der Valentinstag ist längst nicht mehr ausschließlich Verliebten und Paaren vorbehalten. Mittlerweile nutzen viele Menschen den 14. Februar, um auch andere Herzensmenschen in den Mittelpunkt zu stellen - Freundinnen, Familienmitglieder oder sich selbst. 2026 fällt der Valentinstag auf einen Samstag und eignet sich damit für eine kurze Auszeit. Dertour stellt passend dazu Reiseideen vor, die unterschiedliche Reiseanlässe rund um den Valentinstag aufgreifen.

Mutter-Tochter-Kurztrip nach Rom

Als Städteziel für gemeinsame Zeit schlägt Dertour Rom vor. Das Angebot dafür umfasst neben der Unterkunft auch den passenden Flug sowie optional buchbare Ausflüge. Übernachtet wird im Hotel Atlante Star, das nicht nur wenige Gehminuten entfernt vom Vatikan und weiteren großen Sehenswürdigkeiten ist - auch Cafés und Trattorias sind in unmittelbarer Nähe zu finden.

Solo-Wellnesswochenende im Salzkammergut

Für Alleinreisende die das Thema Self Care rund um den Valentinsatag in den Fokus rücken wollen bietet Dertour beispielsweise einen Wellnessaufenthalt im Aldiana Club Salzkammergut. Der Club ist direkt mit der Grimming Therme verbunden, die Innen- und Außenpools, Ruhebereiche sowie ein Saunadorf umfasst. Ergänzend stehen im Welldiana Spa verschiedene Massage- und Regenerationsangebote zur Verfügung. Die Lage im Salzkammergut ermöglicht darüber hinaus sportliche Aktivitäten. Eine Langlaufloipe beginnt direkt beim Hotel, umliegende Skigebiete sind per Shuttle erreichbar.

Freundinnen-Städtereise nach Lissabon

Der Valentinstag kann auch der ideale Anlass sein um einen Städtetrip nach Lissabon zu machen. Als Unterkunft eigenet sich beispielsweise das Stadhotel Marquês de Pombal, zentral gelegen an der Avenida da Liberdade. Von hier aus führen Wege direkt in die Altstadtviertel Baixa und Chiado, zu Fahrten mit der historischen Straßenbahn oder zu Ausblicken über die Stadt von einem der zahlreichen Miradouros.