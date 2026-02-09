Explorer überschreitet Vorjahresumsatz

Explorer etabliert sich zunehmend als relevanter Umsatzbaustein innerhalb des Vertriebsportfolios der schauinsland-reisen-Gruppe - ein deutliches Signal für die starke Nachfrage nach individuell gestaltbaren Reisen. „Explorer ist im Markt angekommen – und das spüren wir ganz klar im Vertrieb“, sagt Heike Niederberghaus, Geschäftsführerin von Explorer. „Reisebüros, die Explorer bereits aktiv verkaufen, profitieren von hoher Nachfrage, attraktiven Provisionen und einem Produkt, das perfekt zu den aktuellen Kundenbedürfnissen passt. Wer Explorer noch nicht anbietet, lässt spürbares Umsatzpotenzial liegen.“

Volle Integration, volle Provision

Explorer ist vollständig in die Vertriebswelt von schauinsland-reisen eingebunden: Alle schauinsland-reisen Produkte sind integriert, die Provisionsregelung entspricht der von schauinsland-reisen. Damit bietet Explorer Reisebüros eine lukrative Ergänzung für alle Kund:innen die mehr Individualität wünschen – ohne Mehraufwand in der Abwicklung.

Dank des modularen à-la-carte-Prinzips lassen sich Reisen passgenau zusammenstellen – von klassischen Rundreisen über Gruppen- und Aktivreisen bis hin zu maßgeschneiderten Individualtouren weltweit. Sollte der TripBuilder einen individuellen Reisewunsch einmal nicht vollständig abbilden können, steht Reisebüros zusätzlich der à-la-carte-Service zu Verfügung. Das bedeutet: Das Expertenteam erstellt auf Wunsch maßgeschneiderte Angebote und unterstützt so bei der Realisierung besonders individueller Kundenanfragen.

Ausbau bestehender Umsatzpotenziale

Die aktuellen Zahlen zeigen deutlich: Individualreisen sind kein Nischenprodukt mehr, sondern ein wachsendes und profitables Geschäftsfeld. Explorer bietet Reisebüros die Möglichkeit, dieses Segment einfach, sicher und ertragreich zu bedienen. Darüber hinaus werden Reisebüros durch intensiver Außendienstbetreuung, zielgerichteten Schulungen, Web-Seminaren und umfangreichen Verkaufsunterlagen unterstützt.

Weitere Informationen für interessierte Reisebüros die noch keine bestehende Explorer-Agentur haben - Link dazu HIER (Red)