tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

HanseMerkur: Änderungen bei IDD relevanten Abschlüssen


Foto: Dima Sidelnikov / shutterstock.com
Die HanseMerkur informiert über Anpassungen bei den Buchungsassistenten-Links für IDD-Polizzen.

Das Wiener Vertriebsteam der HanseMerkur Reiseversicherung teilt heute mit, dass die Buchungsassistenten-(BA-)Links für IDD-relevante Polizzenabschlüsse ab sofort nicht mehr im B2B-Bereich abrufbar sind. Da der dort angezeigte BA-Generator ausschließlich vom jeweiligen Datenbeauftragten bedient werden kann, steht für die Weitergabe der Buchungslinks weiterhin das PDF zur Verfügung. Ein Login in den B2B-Bereich ist dafür nicht erforderlich.

Sollte das PDF im Büro nicht aufliegen, kann unter Angabe der Agenturnummer Kontakt mit der IDD-Hotline aufgenommen werden: Tel.: +43 1 3865 110, Montag bis Freitag von 09:00 bis 17:00 Uhr.

Refresh zur IDD

Weiters gibt die HanseMerkur eine Auffrischung zum Thema IDD: Im Zusammenhang mit der Insurance Distribution Directive (IDD) gelten weiterhin klare Voraussetzungen für Reisebüros, die als nebengewerbliche Versicherungsvermittler auftreten. Entscheidend sind dabei definierte Prämiengrenzen, bis zu denen Versicherungsprodukte an Reisekunden vermittelt werden dürfen.

Jeweilige Prämiengrenzen:

Jahresversicherungen können bis zu einer Prämienobergrenze von 600 EUR je Versicherungsvertrag vermittelt werden. Wird diese Grenze überschritten, ist eine Vermittlung im Rahmen der Nebenvermittlung nicht mehr zulässig.

Für Einmalversicherungen mit einer Reisedauer von bis zu drei Monaten gilt eine Prämiengrenze von 200 EUR pro Person. Auch bei Familien- oder Objektversicherungen dürfen diese Schwellenwerte nicht überschritten werden. In diesem Fall ist die Gesamtprämie durch die Anzahl der reisenden Personen zu teilen. (red) 

  reiseversicherung, versicherung, hansemerkur, idd, versicherungsvermittler-richtlinie, richtlinie

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



