Celebrity Cruises präsentiert Überführungskreuzfahrten 2026

Nach dem Ende einer Saison wechseln Kreuzfahrtschiffe häufig ihr Einsatzgebiet. Diese sogenannten Überführungs- oder Positionierungsfahrten sind besonders bei erfahrenen Kreuzfahrtgästen gefragt: Sie dauern länger als klassische Routen, bieten viele Seetage und führen auf Strecken, die im regulären Programm kaum zu finden sind. Mit aktuell 15 Schiffen hat Celebrity Cruises heuer noch mehrere solcher Reisen vor.

Von Singapur nach Japan

Am 3. März 2026 startet die Celebrity Millennium ihre 14-tägige Repositionierung von Singapur nach Tokio. Die Route führt über Ho-Chi-Minh-Stadt und Nha Trang in Vietnam, weiter nach Hongkong - hier liegt das Schiff zwei Tage - sowie nach Taipeh. In Japan werden zunächst Nagasaki und Kagoshima angelaufen, bevor das Schiff Tokio erreicht, das als Heimathafen für die Sommersaison dient. Das Japan-Programm der Celebrity Millennium beginnt somit bereits ab Mitte März 2026.

Von Buenos Aires nach Barcelona

Nach der Südamerika-Saison kehrt die Celebrity Equinox im Frühjahr 2026 im Zuge einer 18-tägigen Reise nach Europa zurück. Am 30. März legt das Schiff in Buenos Aires ab und steuert zunächst mit Rio de Janeiro und Salvador de Bahia zwei Ziele in Brasilien an. Nach mehreren Seetagen erreicht die Celebrity Equinox dann die Kanaren (Santa Cruz de Tenerife). Über Cádiz und Málaga geht es dann final nach Barcelona.

Transpazifik: Von Vancouver nach Sydney

Nach ihrer Alaska-Saison im Sommer bricht die Celebrity Edge am 18. September 2026 zu einer zweiteiligen Transpazifik-Reise auf. Zunächst führt die elftägige Reise von Vancouver nach Honolulu mit Aufenthalten auf Big Island - Hilo und Kailua-Kona. Das zweite Teilstück startet am 28. September in Hawaii und führt über Moorea, Raiatea und Papeete in Französisch-Polynesien, weiter nach Neuseeland und schließlich nach Sydney, wo das Schiff am 20. Tag eintrifft.

Durch den Panamakanal nach Florida

Die Celebrity Summit startet am 1. Oktober 2026 zu einer 18-tägigen Positionierungsfahrt von Los Angeles nach Tampa. Auf dem Weg werden unter anderem Puerto Vallarta, Puerto Quetzal und Puntarenas angelaufen. Ein Höhepunkt der Reise ist die vollständige Durchquerung des Panamakanals. Weitere Stopps sind Cartagena, Falmouth und George Town.

Von Sydney nach Singapur

Die Celebrity Solstice bietet in diesem Jahr sogar zwei 13-tägige Australien-Singapur-Kombinationen an. Ab 22. November 2026 und ab 27. März 2027 fährt das Schiff zwischen Sydney und Singapur Ziele wie Airlie Beach, Cairns und Port Douglas (Queensland), Darwin (Northern Territory) und die indonesische Insel Lombok an. (red)