El Al Israel Airlines: Neun neue Destinationen weltweit

Wie die isralische Airline heute mitteilte, soll das Streckennetz nach fast drei Jahren, in denen sich das Unternehmen auf die Frequenzen seiner Kernziele konzentriert hat - bis 2027 um neun neue Ziele erweitert werden. Kenny Rozenberg, Mehrheitsaktionär von El Al, sagt dazu: „Die Entscheidung, den Betrieb von El Al zum jetzigen Zeitpunkt auszuweiten, ist ein konkreter Ausdruck unseres unerschütterlichen Vertrauens in die Widerstandsfähigkeit des Staates Israel und der israelischen Wirtschaft. Für uns ist El Al viel mehr als nur eine Fluggesellschaft. Sie ist Israels lebenswichtige Verbindung zur Welt, und wir sind entschlossen, sie weiterhin zu Wachstum und neuen strategischen Erfolgen zu führen.“

Hanoi (Vietnam), Seoul (Südkorea) und Manila (Philippinen) sollen künftig jeweils dreimal pro Woche mit Boeing 787 Maschinen bedient werden. Der Ticketverkauf für Hanoi beginnt ab sofort - Flüge ab Oktober 2026 sind hin und retour ab 899 USD buchbar. Der Verkauf für Seoul wird voraussichtlich im Mai für Flüge ab März 2027 beginnen. Details zum Verkauf für Manila werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Neben den neuen Strecken erhöht El Al auch einige Frequenzen: In Nordamerika bietet die Airline beispielsweise bis zu 55 Flügen pro Woche. Auch Strecken nach Fernost - darunter Japan mit künftig bis zu fünf Flügen pro Woche und Thailand mit 16 Flügen - sowie Flüge nach Europa sollen ausgebaut werden. Insgesamt voraussichtlich rund 900 Flüge pro Woche zu Zielen auf der ganzen Welt durchführen.

Europa: Neue Sundor-Flüge

Parallel zur Expansion nach Asien kündigt Sundor, Teil der El Al Group, ebenfalls sechs neue Destinationen an. Diese kommen zu den bereits kürzlich angekündigten Zielen Salzburg, Neapel und Varna hinzu. Italien wird weiterhin mit Flügen nach Catania auf Sizilien und Cagliari auf Sardinien bedient. Neu im Programm sind Basel in der Schweiz, Zagreb und Dubrovnik in Kroatien. Zudem kehrt El Al nach 17 Jahren mit Sundor nach Kopenhagen zurück. Diese Expansion ist dank der Verstärkung der Flugzeugflotte der Gruppe möglich, darunter durch die Anschaffung von zwei weiteren 737-Flugzeugen sowie durch eine Vergrößerung der geleasten Flotte. Tickets für die neuen Sundor-Ziele sind ab heute buchbar. (red)