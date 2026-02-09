Einladung zum Madagaskar-Webinar von Diamir

Madagaskar beeindruckt durch eine einzigartige Biodiversität mit endemischen Tierarten wie Lemuren sowie vielfältigen Landschaften von Regenwäldern bis hin zu den markanten Baobab-Alleen. Neben der Natur prägen tiefe kulturelle Traditionen und eine besondere Gastfreundschaft den Inselstaat. Im Rahmen der einstündigen Online-Schulung liefert Madagaskar-Expertin Inka Mach den Teilnehmenden umfassendes Know-how zu all diesen Besonderheiten und gibt außerdem wertvolle Geheimtipps - sodass Agents am Ende des Wenbinars über alle relevanten Infos und Verkaufsimpulse verfügen.

Die Teilnahme ist kostenlos und unkompliziert via Microsoft Teams-App oder direkt im Browser möglich. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.diamir.org/webinar-madagaskar (red)