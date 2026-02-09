| news | schulung » destination
Einladung zum Madagaskar-Webinar von Diamir
Am Donnerstag, den 27. Februar 2026 von 8:30 bis 9:30 Uhr, veranstaltet Diamir Erlebnisreisen eine kostenfreie Online-Schulung über Madagaskar.
Madagaskar beeindruckt durch eine einzigartige Biodiversität mit endemischen Tierarten wie Lemuren sowie vielfältigen Landschaften von Regenwäldern bis hin zu den markanten Baobab-Alleen. Neben der Natur prägen tiefe kulturelle Traditionen und eine besondere Gastfreundschaft den Inselstaat. Im Rahmen der einstündigen Online-Schulung liefert Madagaskar-Expertin Inka Mach den Teilnehmenden umfassendes Know-how zu all diesen Besonderheiten und gibt außerdem wertvolle Geheimtipps - sodass Agents am Ende des Wenbinars über alle relevanten Infos und Verkaufsimpulse verfügen.
Die Teilnahme ist kostenlos und unkompliziert via Microsoft Teams-App oder direkt im Browser möglich. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.diamir.org/webinar-madagaskar (red)
einladung, schulung, termin, kalender, online-schulung, destinationsschulung, diamir, madagaskar
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
