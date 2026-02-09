tip

Discover Airlines führt Upgrade-Gebote ein


Discover Airlines
Discover Airlines Gäste können ab sofort bis 60 Stunden vor Abflug online für ein Upgrade bieten.

Seit Ende Jänner können Fluggäste von Discover Airlines vor ihrem Flug selbst für ein Upgrade in eine höhere Reiseklasse bieten. Damit übernimmt die Ferienfluggesellschaft das Upgrade-Modell, das viele Reisende bereits von Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines und Edelweiss kennen, und erweitert das Service- und Buchungserlebnis um eine weitere flexible Option.

Ein Upgrade ist auf allen Flügen möglich, auf denen noch freie Plätze in der jeweils höheren Reiseklasse verfügbar sind: auf Kurzstrecken von Economy in die Business Class sowie auf der Langstrecke von Economy in Premium Economy oder Business Class beziehungsweise von Premium Economy in Business Class.

Upgrade prüfen, bieten, abwarten 

Über die Webseite können Gäste bis zu 60 Stunden vor Abflug prüfen, ob für ihren Flug ein Upgrade verfügbar ist. Des Weiteren erhalten Reisende, die der E-Mail-Kommunikation zugestimmt haben, eine Benachrichtigung, sobald Plätze frei sind.

Ist ein Upgrade möglich, können Passagiere ihren Wunschpreis innerhalb eines vorgegebenen Rahmens festlegen. Spätestens 48 Stunden vor Abflug teilt Discover Airlines mit, ob das Gebot akzeptiert wurde. (red) 

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



