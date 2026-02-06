| news | flug » destination
TAP Air Portugal fliegt ab Oktober São Luís an
TAP Air Portugal expandiert weiter in Brasilien und kündigt die neue Verbindung Lissabon – São Luís ab dem 26. Oktober an.
Ab dem 26. Oktober 2026 werden zwei wöchentliche Flüge Europa über den Hub der Fluggesellschaft in Lissabon direkt mit Maranhão verbinden. Die Flüge werden mit Flugzeugen des Typs Airbus A321LR durchgeführt. Diese bieten Platz für 16 Passagiere in der Business Class und 155 Passagiere in der Economy Class. Mit São Luís wird TAP die 15. brasilianische Stadt mit Direktflügen bedienen. Tickets können ab sofort gebucht werden.
Frequenzen und Flugzeiten:
- Lissabon – São Luís: montags und donnerstags, Abflug um 19:05 Uhr und Ankunft um 00:10 Uhr am folgenden Tag.
- São Luís – Lissabon (über Fortaleza): dienstags und freitags, Abflug um 1:40 Uhr, Zwischenstopp in Fortaleza um 3:00 Uhr, Abflug um 4:30 Uhr und Ankunft in Lissabon um 14:50 Uhr.
Mário Chaves, COO von TAP Air Portugal, sagt dazu: „Die Einführung der Strecke Lissabon–São Luís ist ein weiterer strategischer Schritt zur Stärkung unseres Streckennetzes zwischen Europa und Brasilien. Wir erweitern die Anbindung unseres Drehkreuzes in Lissabon an den Nordosten Brasiliens und schaffen damit neue Möglichkeiten für Tourismus, Wirtschaft und kulturellen Austausch zwischen Brasilien und Europa.“ (red)
tap, tap air portugal, portugal, lissabon, brasilien, flug, flugverbindung, sao luis
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
