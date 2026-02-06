Eurotours: Neue Flugverbindungen im Sommer 2026

Der Veranstalter gab heute einige Neuheiten für die kommende Sommersaison bekannt: Im Fokus stehen direkte Flugverbindungen, gut kombinierbare Bausteine sowie Reiseformen, die vom klassischen Badeurlaub bis hin zu Aktivreisen reichen. Neben dem Ausbau des Charter- und Bausteinangebots, ist Menorca ab Wien sowie ein Vollcharter nach Genua ab Salzburg neu im Programm und auch das Griechenland-Programm wird erweitert.

Neu im Programm: Menorca ab Wien

Neu im Charterprogramm ist Menorca, das ab Mai 2026 mit Direktflügen ab Wien erreichbar sein wird. Die Baleareninsel gilt als ruhige Alternative zu Mallorca und Ibiza und ist somit vor allem Gäste, die Wert auf Natur, Ursprünglichkeit und Entschleunigung legen, zu empfehlen. Menorca zeichnet sich durch zahlreiche unbebaute Buchten, sanfte Hügellandschaften - aber auch durch kleine Orte wie Ciutadella oder Fornells sowie prähistorische Bauwerke und historische Festungen aus.

Bewährte Charterdestination: Deutsche Ostseeküste

Einen festen Platz im Sommerprogramm nimmt weiterhin die deutsche Ostseeküste ein. Eurotours setzt hier erneut auf eigene Charterflüge ab Wien und erweitert das Angebot um neue Hotels sowie abwechslungsreiche Reiseformen. Neben klassischen Aufenthalten in bekannten Seebädern wie Warnemünde oder Heiligendamm stehen individuelle Konzepte wie Fly & Drive, Rad- und Wanderreisen sowie Hausbootaufenthalte zur Auswahl.

Italien: Vollcharter nach Genua ab Salzburg

Auch Italien rückt stärker in den Fokus. Von Ende August bis Anfang November 2026 wird Genua samstags im Vollcharter ab Salzburg angeflogen. Die Verbindung eignet sich besonders als An- und Abreisepunkt für Kreuzfahrten mit der MSC Seaview im westlichen Mittelmeer und ist im Cruise Compass buchbar. Der Flug lässt sich aber ebenso für Rundreisen entlang der Mittelmeerküste und der italienischen Riviera nutzen.

Griechische Inseln mit Sky Express

Zusätzlich erweitert Eurotours sein Griechenland-Angebot. Ab Anfang Juni werden die Inseln Milos, Paros und Naxos mit Sky Express angeflogen. Die Destinationen bieten gute Voraussetzungen für entspannte Badeaufenthalte ebenso wie für Wanderreisen abseits der großen Touristenströme.

Buchbarkeit und Information: Die neuen Sommerangebote 2026 sind ab sofort über den Eurotours Partnerservice buchbar: eurotourspartnerservice@eurotours.at. Darüber hinaus stehen ausgewählte Programme online als Blätterkataloge zur Verfügung: www.eurotours.at/angebote (red)