Peru als Adventure Partner der ITB Berlin 2026

Vom 3. bis 5. März 2026 präsentiert Promperú gemeinsam mit 15 peruanischen Partnern am Stand 202 in Halle 23 das vielfältige touristische Angebot des Landes. Der Auftritt auf der ITB 2026 unterstreicht Perus Anspruch, Abenteuertourismus neu zu definieren: nicht als Massenerlebnis, sondern als intensive, sinnstiftende Reiseform. Trekkingrouten in den Anden, Naturerlebnisse im peruanischen Amazonasgebiet, Community-Projekte rund um den Titicacasee oder nachhaltige Lodges in Schutzgebieten zeigen, wie Tourismus in Peru Verantwortung übernimmt und gleichzeitig außergewöhnliche Erlebnisse ermöglicht.

Nachhaltiger Abenteuertourismus im Fokus

Als Adventure Partner bringt Promperú seine inhaltlichen Schwerpunkte auch in das offizielle Programm der ITB Berlin ein. Im Mittelpunkt stehen Konzepte des verantwortungsvollen Abenteuertourismus, Community-Based Tourism sowie der Schutz sensibler Ökosysteme.

Am Dienstag, 3. März 2026, hält Promperú eine Keynote im Rahmen des Green & Blue Tourism Forums. Thematisiert werden Perus Strategien für einen zukunftsfähigen Natur- und Abenteuertourismus, der ökologische Verantwortung mit wirtschaftlicher Entwicklung verbindet. Am Mittwoch, 4. März 2026, um 11:00 Uhr, diskutiert Promperú auf der Lighthouse Stage gemeinsam mit deutschen Reiseveranstaltern sowie Medienvertretern im Panel „Travel that creates change“, wie lokale Gemeinschaften konkret vom Community-Based Tourism profitieren und welche Verantwortung Quellmärkte dabei tragen. Ebenfalls am 4. März um 16:15 Uhr beteiligt sich Promperú am Adventure & Outdoor-Track der ITB Convention mit einer weiteren Diskussionsrunde zu nachhaltigen Abenteuerreisen und deren langfristiger Wirkung auf Mensch und Natur.

Ein besonderer Treffpunkt für Trade- und Medienpartner ist die Pisco Happy Hour am Mittwoch, 4. März 2026, ab 17:00 Uhr, am Peru-Stand. In entspannter Atmosphäre bietet sie Gelegenheit zum informellen Austausch, Networking und Gesprächen mit dem Team von Promperú sowie den peruanischen Partnern vor Ort. (red)