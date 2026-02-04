tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Korean Air führt KI-Chatbot ein


Korean Air KI-Chatbot
Mit dem „Korean Air AI Chatbot“ steht Reisenden ein neuer, KI-basierter Dienst zur Verfügung, der direkt in die Website und die mobile App integriert ist.

Der Chatbot basiert auf generativer künstlicher Intelligenz und wurde mit umfangreichen Datensätzen trainiert, darunter Fluglinienvorschriften und betriebliche Richtlinien. Er ist darauf ausgelegt, Anfragen in Echtzeit zu analysieren und über vorgefertigte Antwortmuster hinauszugehen. Nach der ersten Einführung plant Korean Air schrittweise Updates, um erweiterte Funktionen wie Ticketkauf und Reservierungsmanagement zu integrieren.

Der KI-Chatbot ist auf der Website und in der mobilen App von Korean Air verfügbar und unterstützt insgesamt 13 Sprachen. Neben Koreanisch, Englisch, vereinfachtem Chinesisch und Japanisch stehen auch traditionelles Chinesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Thailändisch und Vietnamesisch zur Verfügung.

Technologische Basis und Nutzung

Der Dienst, der auf fortschrittlicher natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) basiert, ermöglicht es Kund:innen, in natürlicher, umgangssprachlicher Sprache zu interagieren. Anstatt Schlüsselwörter nutzen zu müssen, kann beispielsweise einfach gefragt werden: „Ich fliege Economy von Incheon nach Paris. Wie viele Gepäckstücke kann ich einchecken?” Um Transparenz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, ergänzt der Chatbot seine Antworten mit Quellenangaben und direkten Links zu relevanten Seiten. Korean Air hat außerdem eine spezielle Datenbank zur Überprüfung der Inhalte eingerichtet, um KI-Fehler zu minimieren und die Genauigkeit der Antworten sicherzustellen.

Bei Bedarf können Nutzer:innen innerhalb desselben Chat-Fensters zu einem menschlichen Support-Mitarbeiter wechseln. Dafür müssen sie nur „Mit einem Mitarbeiter verbinden“ eingeben, um weitergeleitet zu werden. Diese Funktion ist allerdings auf Englisch und Koreanisch beschränkt. (red)

  korean air, ki, künstliche intelligenz, chatbot, ki-chatbot, flug, fluggesellschaft, technologie

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
5 Februar 2026

16:32
Los Angeles: Events rund um die Fußballweltmeisterschaft
15:58
Oceania Cruises feiert Kiellegung der Sonata
14:05
alltours: Anne Vollmer übernimmt Leitung Key Account Management
12:26
Austrian Airlines startet Premium Eco-Aktion zum Valentinstag
11:45
Interhome präsentiert Nachhaltigkeits-Gästeumfrage 2025
10:58
Einladung zum ÖRV-Frühjahrskongress in Pörtschach
10:22
Meeresschutz: MSC kooperiert zur ersten Alaska-Saison mit ORCA
09:59
schauinsland-reisen: Sommer-Roadshow durch Österreich

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.