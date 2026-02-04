tip

Salzburg Airport: PRM-Lifte für barrierefreies Boarding


Neues PRM Fahrzeug im Einsatz
Am Flughafen Salzburg sorgen PRM-Fahrzeug dafür, dass Menschen mit körperlichen Einschränkungen sicher an die Flugzeugtür in Kabinenhöhe gebracht werden.

Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität – an Flughäfen wird die Abkürzung PRM - Passenger with reduced mobility - verwendet, beginnt die Reise oft mit einer Herausforderung: dem Weg durch lange Terminalwege, Wartebereiche, Vorfelder – und schließlich der Übergang ins Flugzeug. „Hier kommen in Salzburg PRM-Fahrzeuge ins Spiel, das sind speziell ausgerüstete Transport- und Boarding-Fahrzeuge, die Mobilitätseinschränkungen nicht als Sonderfall, sondern als selbstverständlichen Teil moderner Infrastruktur behandeln,“ so Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer.

Per Lift ins Flugzeug

Moderne PRM-Fahrzeuge verfügen über sichere Rampen- oder Lift-Systeme, Haltegurte, rutschfeste Böden, modernste elektrotechnische Anlagen und ausreichend Platz für Rollstühle. Diese Boarding-Lifte oder PRM-Lifte, die Passagier:innen auf Vorfeldpositionen auf Kabinenhöhe an die Flugzeugtür bringen, werden vom Medical Service Team des Salzburger Flughafens betrieben. „Für Menschen, die nicht oder nur eingeschränkt gehen können, sind diese technischen Hilfen weit mehr als ein Komfortangebot - es sind die Schlüssel zu Sicherheit, Selbstbestimmung und einem würdevollen Reiseerlebnis. Der neue vollelektrische PRM Lift von BULMOR ist übrigens der erste, der in Österreich eingesetzt wird,“ so Flughafenfeuerwehrchef Wimmer Werner, der auch für den Medical Service am Airport verantwortlich ist.

„Reisen bedeutet für viele Menschen einfach Freiheit, berufliche Mobilität und soziale Teilhabe. Barrierearme Abläufe sind damit nicht nur eine Servicefrage, sondern Ausdruck gelebter Inklusion,“ so Ganghofer weiter. „Alleine im letzten Jahr hat unser Medical Service Team insgesamt 13641 Menschen mit Einschränkungen, die auf den Rollstuhlservice angewiesen waren und mit PRM-Shuttles über das Vorfeld oder mit Boarding-Liften samt ihrer Begleitung direkt ins Flugzeug gebracht wurden, begleitet“ so Wimmer. (red)

