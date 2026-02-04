tip

Flugverbindung Linz-Frankfurt wird wieder aufgenommen


Flughafen Linz
Ab 29. März 2026 gibt es ab dem Flughafen Linz wieder eine direkte Flugverbindung zum internationalen Drehkreuz Frankfurt.

Nachdem die Strecke im Oktober 2025 mangels Auslastung von Austrian Airlines eingestellt worden war, wurde die Strecke europaweit ausgeschrieben. Nun teilte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) mit, dass die Verbindung wieder angeboten werden kann. Ab März wird die Strecke täglich von der dänischen Fluggesellschaft DAT bedient. 

Flugzeiten & Finanzierung

Die neue Flugverbindung werde mit einem Flugzeug mit 70 Sitzplätzen betrieben und soll dreimal täglich von Montag bis Donnerstag, zweimal täglich am Freitag sowie ein- bis zweimal täglich am Wochenende angeboten werden. Geplant sei zudem ein Night Stop in Linz, hieß es in der Aussendung weiter. DAT verpflichte sich, die Verbindung vier Jahre zu halten. Dafür übernimmt das Land eine Anschubfinanzierung von maximal 9 Mio. EUR pro Jahr.

In der Sitzung der Landesregierung kommenden Montag soll für den Sommerflugplan ein Zuschuss beschlossen werden. Die Mehrjahresverpflichtung soll anschließend dem Landtag zur Beschlussfassung vorgelegt werden. "Diese Entscheidung gibt dem Flughafen Linz wieder Planungssicherheit. Stabilität ist die Voraussetzung dafür, dass sich weitere Verbindungen entwickeln können - auch im Hinblick auf den Tourismus und die beliebten Charterflüge", so Stelzer. (APA / red)

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

