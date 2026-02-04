Studiosus: Rom-Reisen nach dem Heiligen Jahr

Im Heiligen Jahr zog Rom laut offiziellen Angaben des Vatikans über 30 Mio. Pilger:innen an. Im Vorfeld dazu haben die Behörden zahlreiche Plätze und Monumente restauriert sowie neue Attraktionen geschaffen. Nach dem Besucheransturm 2025 können Reisende die Neuheiten nun entspannter entdecken. Claudia Beyer, die in Rom lebt und seit über 20 Jahren als Studiosus-Reiseleiterin tätig ist, berichtet: „Wärend des Heiligen Jahres mussten Besucherströme kanalisiert und Wege abgegrenzt werden. Alles war sehr gedrängt und eng. Jetzt ist es wieder etwas ruhiger – dennoch ist in Rom immer viel los.“

Restaurierte Plätze und Neuerungen

Restauriert wurden unter anderem die Engelsbrücke und der Konstantinsbogen, die Piazza Risorgimento beim Petersdom sowie die Piazza Pia bei der Engelsburg. Auch die drei Brunnen auf der Piazza Navona, darunter Berninis Vier-Ströme-Brunnen, erstrahlen in neuem Glanz. Eine Fußgängerzone verbindet nun den Petersdom mit der Engelsburg, der öffentliche Nahverkehr wurde ausgebaut und der Hauptbahnhof modernisiert.

Beim Trevi-Brunnen ist inzwischen ein kostenpflichtiges Ticket erforderlich. Beyer empfiehlt: „Am besten früh morgens hingehen oder das Ticket vorab buchen, und sich dann direkt am Eingang zum Brunnen anstellen.“ Für einen Rom-Besuch eigne sich laut Beyer insbesondere die Nebensaison: „Ich kann den Februar und März sowie den November sehr empfehlen. Es ist nicht mehr so kalt und die Stadt ist noch nicht so voll wie zu anderen Zeiten.“

Rom mit Studiosus erleben

Aktuell bietet Studiosus neun verschiedene Rom-Reisen mit erfahrenen Reiseleiter:innen an. Eintritte zu Sehenswürdigkeiten wie dem Kolosseum oder der Sixtinischen Kapelle sind bereits im Reisepreis enthalten und vorgebucht, sodass lange Wartezeiten entfallen. Alternativ zum Flug bietet Studiosus auch die Anreise mit der Bahn an.

Weitere Informationen unter: www.studiosus.com/rom (red)