Vasco da Gama: Neue E-Bike- und Trekking-Ausflüge

nicko cruises bietet seinen Gästen künftig neue Möglichkeiten ausgewählte Destinationen auf zwei Rädern oder zu Fuß zu erkunden. Das neue Angebot ergänzt das bestehende Landausflugsprogramm und wird von CruiseVision organisiert. Das Hamburger Unternehmen ist seit 2009 als Kreuzfahrt-Allrounder tätig und gilt als Experte für E-Bike- und Aktivausflüge.

Die E-Bike-Ausflüge sind in ausgewählten Häfen buchbar, abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und den jeweiligen Routen. An Orten, an denen eine Tour mit dem Fahrrad nicht möglich oder sinnvoll ist, bietet CruiseVision geführte Trekking-Ausflüge an.

Aktives Sightseeing mit Experten

An Bord der Vasco da Gama stehen künftig insgesamt 15 moderne E-Bikes für Touren zu charmanten Küstenorten, Aussichtspunkten und Plätzen abseits der bekannten Wege zur Verfügung. Die Ausflüge dauern in der Regel vier bis fünf Stunden und führen über Strecken von etwa 25 bis 45 Kilometern. Kleine Gruppen und erfahrene Guides sorgen dafür, dass sowohl Einsteiger:innen als auch erfahrene Radfahrer:innen auf ihre Kosten kommen. Tempo und Streckenführung werden an die jeweilige Gruppe angepasst. Auch individuelle Touren sind auf Anfrage möglich.

Ein Infopoint auf Deck 8 im Bereich des Captain’s Club dient als zentrale Anlaufstelle für Beratung und Buchung. Hier informieren die Bike-Guides über die jeweiligen Touren, Routen und Verfügbarkeiten. Die E-Bikes werden auch durch CruiseVision direkt an Bord betreut, gewartet und für die Ausflüge vorbereitet.

Weitere Informationen unter: www.nicko-cruises.de/entdecken-an-land/seereisen/ausfluege/e-bike-trekking (red)