Lufthansa nimmt 25 neue Flugzeuge in Betrieb


Lufthansa Airbus A380 am Flughafen München
Die deutsche AUA-Mutter Lufthansa nimmt in diesem Jahr 25 neue Flugzeuge auf und will damit das Langstreckenprodukt aufwerten und gleichzeitig effizienter werden.

Die Lufthansa Group will mit einem runderneuerten Service auf Langstreckenflügen attraktiver werden. Von „umfangreichen Produktverbesserungen an Bord und am Boden“ sprach der Vorstandschef der Kerngesellschaft Lufthansa Airlines, Jens Ritter, bei einem Pressetermin in München. Demnach sieht sich Lufthansa auch im Flugbetrieb wieder deutlich besser aufgestellt. Nach den massiven Verspätungsproblemen der Jahre 2023 und 2024 sagt Ritter nun: „Wir sind so pünktlich wie vor zehn Jahren.“ Konkrete Zahlen nannte der Manager jedoch nicht.

Verbesserter Service in allen Klassen

Das kommende Jahr bezeichnet Ritter als „sehr besonderes und entscheidendes Jahr“ für Lufthansa - denn die Airline feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Sechs Flugzeuge sollen mit einer speziellen Jubiläumslackierung unterwegs sein, darunter auch ein in München stationierter Airbus A380. 

Weiters wurde mittgeteilt, dass die Neuerungen der Langstrecke alle Reiseklassen betreffen – ausdrücklich auch die Economy Class. Künftig haben Passagiere dort die Wahl zwischen drei warmen Mahlzeiten statt wie bisher zwei. Zudem erhalten erstmals auch Economy-Gäste ein Amenity Kit, das bislang den höheren Reiseklassen vorbehalten war. Ziel ist es, den Langstreckenkomfort insgesamt zu steigern und das Angebot im Wettbewerbsumfeld attraktiver zu positionieren. Auch technisch investiert Lufthansa weiter: Noch in diesem Jahr soll die Ausstattung der Flugzeuge mit Internetzugang über Starlink beginnen.

Kosten senken

Parallel zur Produktaufwertung arbeitet Lufthansa weiter an der Senkung ihrer Kostenbasis. Die neuen Flugzeuge verbrauchen demnach weniger Treibstoff und sind wartungsärmer als ältere Modelle. Zusätzlich baut der Konzern das Angebot der kostengünstigeren Airlines Discover Airlines und City Airlines aus. Lufthansa City Airlines ist bereits in München etabliert und startet am 9. Februar auch den Betrieb in Frankfurt. „Insgesamt wird die City Airlines im Jahr 2026 25 Flugzeuge betreiben“, so Ritter. (APA / red)

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



