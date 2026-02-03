Israel: Globales Strategietreffen des Tourismusministeriums

Für das viertägige Treffen reisten rund 50 Tourismusexpert:innen aus 17 Nationen nach Tel Aviv und Jerusalem. Darunter Direktor:innen, Marketing- und PR-Fachleute sowie Repräsentant:innen der weltweiten Auslandsbüros des Israelischen Tourismusministeriums. Ziel des Summits war es, Israel als facettenreiches Reiseziel wieder stärker in den Fokus zu rücken und die internationalen Aktivitäten des Ministeriums für die kommenden Monate strategisch zu koordinieren.

Fokus auf Neustart und Optimismus

Im Mittelpunkt des Treffens standen globale Strategie- und Abstimmungsrunden für die kommenden Monate. Hierzu lieferten diverse Fachvorträge konkrete Impulse. Ergänzt wurde das Programm durch Breakout-Sessions und Workshops für die einzelnen Fachbereiche. So hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, Best Practices auszutauschen, Content- und Kampagnenansätze zu diskutieren und länderspezifische Herausforderungen in der Kommunikation zu reflektieren. Das Ziel bestand darin, die globalen Aktivitäten des Ministeriums stärker zu verzahnen, Prioritäten festzulegen und zugleich Raum für lokale Marktanforderungen zu lassen.

Neben den Konferenzformaten setzte das Treffen auch gezielt auf Einblicke vor Ort. In Gesprächen mit Partnern des Inbound-Tourismus und durch Begegnungen im Land erhielten die Delegationsmitglieder einen transparenten Eindruck von der aktuellen Situation. Zudem lernten sie Israel im Rahmen von Touren besser kennen, unter anderem in Tel Aviv und Jerusalem. Höhepunkt der Woche war ein symbolischer Empfang in der Präsidentenresidenz in Jerusalem mit Präsident Isaac Herzog.

Michael Izhakov, Generaldirektor des israelischen Tourismusministeriums, betonte die Bedeutung des Treffens: „Ich bin stolz auf unsere internationalen Teams. Der direkte Austausch mit Partnern vor Ort und die unmittelbare Erfahrung der Realität im Land sind entscheidend, um Vertrauen aufzubauen. Wer Israel erlebt, versteht die ‚wahre Geschichte‘ jenseits der Schlagzeilen – und kann diese mit Überzeugung in die Welt tragen.“ (red)