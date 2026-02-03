Olimar: Im Sommer nonstop von Wien auf die Azoren

Mitten im Atlantik gelegen, begeistern die Inseln durch grüne Vulkanlandschaften, tiefblaue Kraterseen, raue Küsten und eine einzigartige Ruhe fernab vom Massentourismus. Vom 30. Juni bis 8. September 2026 fliegt Austrian Airlines nun neu jeden Dienstag nonstop von Wien nach Ponta Delgada auf der Hauptinsel São Miguel. Und Olimar bietet Reisenden das umfangreichste Portfolio im DACH-Raum - von Hotelangeboten, Inselhopping sowie Aktiv- und Erlebnisreisen für alle Azoren-Inseln. „Die neue Nonstop-Verbindung ist eine ideale Gelegenheit, die Azoren im österreichischen Markt stärker zu bewerben. Wir erkennen eine hohe Nachfrage und erwarten durch den Direktflug deutlich mehr Buchungen“, so Markus Zahn von Olimar.

Reisebeispiele von Olimar

Zur Inspiration für die Beratung von Kund:innen: hier zwei Reisebeispiele, die einen Einblick in das Programm von Olimar für die Azoren geben:

Wandern individuell - Die schönsten Touren auf São Miguel: Dieses einwöchige Wanderprogramm auf São Miguel führt durch die vielfältigen Landschaften der Inselwelt. Kund:innen erwartet üppige Natur und spektakuläre Ausblicke – inklusive Kartenmaterial, Mietwagen und Unterkunft im 3-Sterne-Hotel in Ponta Delgada.

Azoren-Inselhopping - São Miguel, Faial, Pico & Terceira mit Mietwagen: Die ideale Variante, um die Azoren intensiv kennenzulernen: Ihre Kunden entdecken die Inseln São Miguel, Terceira und Faial sowie einen Tagesausflug nach Pico. Mietwagen und vorreservierte Hotels ermöglichen flexible, individuelle Tagesgestaltungen. Optional buchbare Ausflüge sind nicht im Reisepreis enthalten.

Für weitere Informationen können sich Reisebüros jederzeit an das Olimar-Service-Center wenden: Telefon: +49-221-20-590-0 E-Mail: info@olimar.com oder direkt an die Azoren Spezialisten unter azoren@olimar.com (red)