AirHelp: Fliegen mit Sondergepäck

Ob Skier im Winter oder Surfboard im Sommer: Wer Sportausrüstung mit in den Urlaub nimmt, sollte die Gepäckbestimmungen der Fluggesellschaft genau prüfen. Sondergepäck ist in der Regel nicht im regulären Gepäckpreis enthalten und unterliegt zusätzlichen Gebühren sowie gesonderten Vorgaben zu Größe und Gewicht, die je nach Airline variieren können. AirHelp erklärt, worauf Reisende achten sollten, damit Sportausrüstung sicher und möglichst stressfrei am Urlaubsort ankommt.

Flugreisen mit Sondergepäck:

Richtlinien der Fluggesellschaft prüfen: Die Bestimmungen für den Transport von Sportgeräten unterscheiden sich je nach Airline. In den jeweiligen Richtlinien sind erlaubte Sportgeräte, Größen- und Gewichtsbeschränkungen sowie anfallende Gebühren definiert.

Gebühren vergleichen: Die Kosten für Sondergepäck variieren deutlich. Diese können beispielsweise bei Eurowings bis zu 50 EUR, bei Ryanair bis zu 75 EUR und bei Aegean bis zu 80 EUR betragen. Ein Vergleich kann sich lohnen, ebenso die Prüfung von Alternativen wie Paketdiensten, da der Versand je nach Reiseziel günstiger sein kann.

Richtig verpacken: Um Schäden zu vermeiden, sollte die Ausrüstung stabil und sicher verpackt werden. Empfohlen werden Polsterungen, Luftpolsterfolie oder Hartschalenkoffer. Abnehmbare Teile sollten separat verpackt werden.

Größen- und Gewichtsbeschränkungen beachten: Abweichungen von den Vorgaben können zusätzliche Gebühren oder besondere Abfertigungsprozesse nach sich ziehen.

Deklarieren: Beim Einchecken sollten Reisende das Flugpersonal über Art, Abmessungen und besondere Handhabungsanforderungen der Ausrüstung informieren.

Besondere Abfertigung nutzen: Einige Fluggesellschaften bieten spezielle Services für Sportgeräte wie Ski oder Snowboards an.

Beschränkungen prüfen: Für bestimmte Sportgeräte gelten zusätzliche Vorschriften, etwa für Tauchausrüstung mit Pressluftflaschen, Sportgeräte mit Lithium-Ionen-Akkus oder Lawinenausrüstung.

Rechtzeitig einchecken: Für Sondergepäck sollte ausreichend Zeit für Abfertigung und mögliche Zusatzformalitäten eingeplant werden.

Versicherung in Betracht ziehen: Eine Reiseversicherung kann Sondergepäck gegen Verlust, Beschädigung oder Diebstahl absichern.

Bei Ankunft kontrollieren: Nach der Landung sollte das Sondergepäck umgehend auf Schäden überprüft und diese gegebenenfalls dokumentiert werden.

Was Reisende wissen sollten, wenn Sportausrüstung verloren geht: „Bei Reisen mit Sportausrüstung steht für viele der sportliche Zweck im Vordergrund. Ist das Gepäck bei der Ankunft nicht verfügbar, sollten Betroffene die benötigte Ausrüstung vor Ort mieten, auch für den gesamten Reisezeitraum. Die entstandenen Leihkosten können anschließend bei der Fluggesellschaft geltend gemacht werden“, erklärt Nina Staub, Rechtsexpertin bei AirHelp. Taucht das Sondergepäck innerhalb von 21 Tagen nicht auf, können Reisende zusätzlich eine Erstattung in Höhe des Zeitwerts der Ausrüstung beantragen. Dies erfolgt im Rahmen des regulären Verfahrens für verloren gegangenes Gepäck. Ein Kaufbeleg kann dafür erforderlich sein. Der Neukauf von Sportgeräten auf Kosten der Fluggesellschaft ist in der Regel ausgeschlossen und gilt nur für wesentliche Alltagsgegenstände. (red)