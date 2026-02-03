Nach der ersten Rainbow Cruise im Jahr 2017 und den drei Themenreisen „Bunte Horizonte“ kündigt die Reederei eine Neuauflage für 2027 an. Die Event-Reise trägt den Titel „Rainbow Cruise: the next chapter – A future of unity“ und führt vom 28. September bis 3. Oktober 2027 an Bord der Mein Schiff 2 durchs westliche Mittelmeer. Die Reise wird in Kürze zur Buchung freigegeben.

Route und Bordprogramm

Die Reise startet und endet in Palma de Mallorca und findet an Bord der Mein Schiff 2 statt. Abends stehen wechselnde Mottos und Partys auf dem Programm, tagsüber erwartet die Gäste ein vielfältiges Angebot aus Entertainment, Talks, Sport und Community-Aktivitäten. Auf dem Fahrplan stehen Stopps in Palermo (Sizilien) und Cagliari (Sardinien) sowie zwei Seetage.

KünstlerInnen, Hosts und Programmpunkte

Als musikalische Headliner sind Live-Auftritte von Conchita Wurst und Lucy Diakovska angekündigt. Für DJ-Sets und Partynächte sorgen unter anderem Miss Thunderpussy (LOUT), Katy Bähm gemeinsam mit DJ Francis sowie die Berliner Partyreihe „PiepShow“. Weitere musikalische Programmpunkte gestalten Daniel Johnson sowie Linda Teodosiu und DJane Xandra, die auch ihren Live-Podcast „BLOND XL“ an Bord präsentieren. Die Moderation der Reise übernimmt Pam Pengco.

Weitere Programmpunkte kommen von Miss Ivanka T., den Piano Buddies sowie den Podcast-Hosts Alex und Markus von „schwarz & eng“, die einen Live-Podcast und eine interaktive Talkrunde anbieten. Kena Amoa und David Modjarad bringen ihr Format „RTL Exclusiv an Bord“ auf die Mein Schiff 2. Sport- und Fitnessangebote werden unter anderem von Lucas Krzikalla sowie Fitness-Coach Alexander Dennebaum gestaltet. Begleitet wird die Reise zudem von queeren BloggerInnen und InfluencerInnen, darunter Domenic und Jonathan Osterroth, die Nomadic Boys, Couple of Men sowie Chris von „blondhair.dontcare“.

Preisbeispiele: Die 5-tägige Event-Reise „Rainbow Cruise: the next chapter – A future of unity“ mit der Mein Schiff 2 ab/bis Palma de Mallorca vom 28. September bis 3. Oktober 2027 ist ab 1099 EUR p.P. in einer Innenkabine buchbar. Eine Balkonkabine kostet ab 1349 EUR p.P. Die Preise gelten jeweils bei Doppelbelegung im PRO Tarif. (red)