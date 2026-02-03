Discover Airlines kündigt neue Langstreckenkabine an

Fünf Jahre nach der Gründung kündigt Discover Airlines die größte Investition der Unternehmensgeschichte an. Alle 16 Airbus A330-300 der Langstreckenflotte sollen ab Frühjahr 2027 schrittweise mit der neuen Kabine „Ocean Blue“ ausgestattet werden. Bis Mitte 2028 soll der Umbau der gesamten Flotte dann abgeschlossen sein. Nach dem Retrofit verfügt jeder Airbus A330 über insgesamt 288 Sitzplätze: 227 in der Economy Class, 31 in der Premium Economy Class und 30 in der Business Class.

Name und Kabinendesign

Die neue Kabine trägt den Namen Ocean Blue und ist geprägt von kräftigen Blautönen und klaren Designlinien. Ergänzt wird das Kabinenkonzept durch Human Centric Lighting, das unterschiedliche Lichtstimmungen zur Unterstützung des Biorhythmus der Reisenden nutzt. Der Name Ocean Blue sei nicht nur ein Verweis auf den Ozean, Reisen und die Positionierung der Airline als Ferienflieger, sondern auch auf die Unternehmensgeschichte. Discover Airlines startete 2020 als internes Projekt unter dem Namen „Ocean“ - und noch heute rufen Tower weltweit die Cockpitcrews mit den Rufnamen Ocean (Flugfunkkennung OCN).

Anpassungen in allen Reiseklassen

Mit der neuen Kabine werden alle Reiseklassen umfassend überarbeitet. In der Economy Class kommen überarbeitete Sitze mit mehr Beinfreiheit, optimiertem Sitzneigewinkel, verstellbaren Kopfstützen und zusätzlichem Stauraum zum Einsatz. Plätze mit extra Beinfreiheit bleiben weiterhin optional buchbar. Die Premium Economy Class erhält neue Sitze in Hartschalen-Bauweise mit integrierter Beinauflage, größerer Sitzneigung und zusätzlichem Sichtschutz. In der Business Class wird eine 1-2-1-Konfiguration eingeführt, die allen Reisenden direkten Gangzugang bietet. Ergänzt wird das Produkt durch zwei Business Class Suiten in der ersten Reihe mit Schiebetüren, 32-Zoll-Monitoren und erweitertem Platzangebot.

Entertainment und Konnektivität

Darüber hinaus werden alle Sitzplätze mit 4K-Touchscreens inklusive Bluetooth-Funktion ausgestattet. In der Economy Class stehen USB-C-Anschlüsse zur Verfügung, in der Premium Economy Class und Business Class zusätzlich Steckdosen und kabellose Lademöglichkeiten. In der Premium Economy Class werden erstmals Noise-Cancelling-Kopfhörer angeboten. Die gesamte Airbus-A330-Flotte soll künftig mit dem Highspeed-Internet von Starlink ausgerüstet werden. Der Internetzugang wird in allen Klassen kostenfrei angeboten. (red)