KLM begrüßt letzten neuen Boeing 787 Dreamliner


KLM begrüßt neuen Dreamliner
KLM hat heute ihren 28. Boeing 787 Dreamliner in Empfang genommen. Mit der Ankunft der „Krokus“ ist die Dreamliner-Flotte nun komplett.

Seit der Indienststellung der ersten Boeing 787-9 „Zonnebloem“ vor mehr als zehn Jahren wurde die Flotte kontinuierlich ausgebaut. Heute betreibt KLM insgesamt 28 Dreamliner - 13 Boeing 787-9 und 15 Boeing 787-10. Die erste 787-10, die „Oranjebloesem“, wurde 2019 ausgeliefert – nur 100 Tage vor dem 100-jährigen Jubiläum der Airline.

Dreamliner-Flotte nun komplett

Mit Ankunft der "Krokus" verfügt KLM nun über eine moderne und effiziente Dreamliner-Flotte, die für den Einsatz über mehrere Jahrzehnte vorgesehen ist. Alle Dreamliner von KLM sind seit dem vergangenen Winter mit der Premium Comfort Class ausgestattet. Diese bietet unter anderem mehr Beinfreiheit, erhöhten Sitzkomfort sowie ein eigenes Catering-Konzept. (red)

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



