KLM begrüßt letzten neuen Boeing 787 Dreamliner

Seit der Indienststellung der ersten Boeing 787-9 „Zonnebloem“ vor mehr als zehn Jahren wurde die Flotte kontinuierlich ausgebaut. Heute betreibt KLM insgesamt 28 Dreamliner - 13 Boeing 787-9 und 15 Boeing 787-10. Die erste 787-10, die „Oranjebloesem“, wurde 2019 ausgeliefert – nur 100 Tage vor dem 100-jährigen Jubiläum der Airline.

Dreamliner-Flotte nun komplett

Mit Ankunft der "Krokus" verfügt KLM nun über eine moderne und effiziente Dreamliner-Flotte, die für den Einsatz über mehrere Jahrzehnte vorgesehen ist. Alle Dreamliner von KLM sind seit dem vergangenen Winter mit der Premium Comfort Class ausgestattet. Diese bietet unter anderem mehr Beinfreiheit, erhöhten Sitzkomfort sowie ein eigenes Catering-Konzept. (red)