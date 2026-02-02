Im Mittelpunkt des Abends standen die vielfältigen Möglichkeiten, die das Drehkreuz Doha für Reisende eröffnet. Qatar Airways, vertreten durch Priska Glatzer (Senior Account Manager Leisure), präsentierte ihre mehrfach ausgezeichnete Produktwelt – darunter die Business Class –, gab Updates zu aktuellen Streckennetzen und sprach über die wachsende Bedeutung von Stopover-Programmen in Qatar. Besonders hohes Interesse zeigten die Teilnehmenden an den Fernreisezielen Australien und Südostasien, zu denen die Airline optimale Verbindungen bietet.

Im Anschluss stellte Hannelore Wallinger das passende Programm von Dertour Austria vor: von attraktiven Qatar-Angeboten bis zu neu konzipierten Fernreisebausteinen, die nahtlos mit Qatar Airways kombinierbar sind. Damit erhielten die Teilnehmenden insgesamt umfangreiche fachliche Insights und Destinationseinblicke, die sie als Verkaufsargumente für ihre Arbeit am Counter nutzen können.

Persönlicher Austausch

Neben den informativen Programmteilen stand der persönliche Austausch im Fokus. Das gemeinsame Dinner bot reichlich Gelegenheit zum Networking mit Branchenkolleg:innen und den anwesenden Expert:innen der Airline und des Veranstalters. „Dieser Abend hat gezeigt, wie wichtig es ist, persönliches Wissen, Inspiration und gemeinsame Markenpräsenz zu verbinden“, betonte Hannelore Wallinger, Sales Specialist bei Dertour Austria. (red)