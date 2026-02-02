| news | schiff
MSC Cruises: Zwei weitere Schiffe erhalten MSC Yacht Club
Die MSC Musica erhält Ende 2026 das Upgrade, die MSC Orchestra folgt im ersten Quartal 2027.
Nachdem vor Kurzem die MSC Magnifica modernisiert wurde, gab die Reederei heute bekannt, das Konzept auf zwei weitere Schiffe auszuweiten. Die MSC Musica und die MSC Orchestra werden Ende 2026 bzw. Anfang 2027 ebenfalls mit dem Premiumbereich ausgestattet. Damit verfügen künftig alle vier Schiffe der Musica-Klasse und insgesamt 19 Schiffe der Flotte über den MSC Yacht Club.
Konzept und Annehmlichkeiten
Der MSC Yacht Club ist ein luxuriöses „Schiff im Schiff“-Konzept und bietet Gästen wie die Reederei betont "ein Höchstmaß an Privatsphäre, Komfort und persönlichem Service". Dazu gehören großzügige Suiten, ein 24-Stunden-Butler- und Concierge-Service sowie ein exklusives Restaurant, eine Lounge und ein eigenes Sonnendeck. Gleichzeitig stehen Gästen alle Gastronomie-, Entertainment- und Freizeitangebote des restlichen Schiffs zur Verfügung.
Darüber hinaus profitieren Gäste des MSC Yacht Club von weiteren persönlichen Services. Dazu zählen beispielweise tägliche Aufmerksamkeiten in den Suiten wie frisches Obst, ein Aus- und Einpackservice oder auch private Shopping-Termine in den Bordboutiquen außerhalb der regulären Öffnungszeiten. Auch individuell gestaltete Erlebnisse an Land also maßgeschneiderte Ausflüge mit privaten Transfers - können organisiert werden.
Routen nach dem Upgrade
Die MSC Musica wird von November 2026 bis April 2027 in Südamerika eingesetzt. Angeboten werden Kreuzfahrten zu brasilianischen Destinationen sowie 8- und 9-Nächte-Reisen über Weihnachten und Neujahr nach Buenos Aires, Montevideo und Punta del Este. Die Saison endet mit einer 16-Nächte-Transatlantiküberquerung von Santos nach Genua ab 1. April 2027.
Die MSC Orchestra fährt vom 13. März bis zum 24. April 2027 ab Bari, Italien. Auf dem Programm stehen Ziele in der Türkei wie Izmir und Istanbul sowie Anläufe in Piräus und Korfu in Griechenland. Buchungen der Suiten im MSC Yacht Club auf beiden Schiffen sind in Kürze verfügbar. (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
