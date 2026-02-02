SunExpress gibt neue Führung bekannt

Marcus Schnabel hat mit 2. Februar 2026 offiziell die Funktion des CEO von SunExpress Airlines übernommen. Die Ferienfluggesellschaft ist ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines und befördert jährlich rund 16 Mio. Gäste. Marcus Schnabel folgt auf Max Kownatzki, der ab heute seine neue Rolle als CEO von Eurowings übernimmt.

Austausch mit den Teams

Bereits in den vergangenen Tagen besuchte Schnabel gemeinsam mit seinem Vorgänger Max Kownatzki mehrere Standorte des Unternehmens um die Standorte der Airline kennenzulernen und sich persönlich mit den Mitarbeitenden auszutauschen. Zu den Treffen mit Teams aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen - Cockpit und Kabine, Technik sowie Verwaltung - in Frankfurt, Antalya, Ankara und Izmir sagt Marcus Schnabel, CEO von SunExpress. „Mein Dank gilt allen SunExpress Kolleginnen und Kollegen für das herzliche Willkommen. Sie haben mir eindrucksvoll gezeigt, welch außergewöhnlicher Zusammenhalt dieses Unternehmen prägt. (red)