SunExpress gibt neue Führung bekannt
Marcus Schnabel übernimmt ab heute die Führung von SunExpress Airlines. Er folgt auf Max Kownatzki.
Marcus Schnabel hat mit 2. Februar 2026 offiziell die Funktion des CEO von SunExpress Airlines übernommen. Die Ferienfluggesellschaft ist ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines und befördert jährlich rund 16 Mio. Gäste. Marcus Schnabel folgt auf Max Kownatzki, der ab heute seine neue Rolle als CEO von Eurowings übernimmt.
Austausch mit den Teams
Bereits in den vergangenen Tagen besuchte Schnabel gemeinsam mit seinem Vorgänger Max Kownatzki mehrere Standorte des Unternehmens um die Standorte der Airline kennenzulernen und sich persönlich mit den Mitarbeitenden auszutauschen. Zu den Treffen mit Teams aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen - Cockpit und Kabine, Technik sowie Verwaltung - in Frankfurt, Antalya, Ankara und Izmir sagt Marcus Schnabel, CEO von SunExpress. „Mein Dank gilt allen SunExpress Kolleginnen und Kollegen für das herzliche Willkommen. Sie haben mir eindrucksvoll gezeigt, welch außergewöhnlicher Zusammenhalt dieses Unternehmen prägt. (red)
sunexpress, ceo, marcus schnabel, max kownatzki, airline, fluggesellschaft
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
