Statistik Austria: Tourismus 2025 mit neuen Rekordwerten

2025 haben die heimischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in Summe erneut einen Nächtigungsrekord verbucht, wie aus den vorläufigen Daten der Statistik Austria hervorgeht. Demnach stiegen die Nächtigungen im Vergleich zum Vorjahr um 1,9% auf 157,27 Mio. Die Zahl der Gäste erhöhte sich um 3,1% auf 48,17 Mio. Besonders deutlich fiel das Wachstum im Städtetourismus aus.

Die Marke von 150 Mio. Nächtigungen wurde damit bereits das dritte Jahr in Folge überschritten. Laut Statistik Austria handelt es sich um den höchsten Wert seit Beginn der digitalen Erfassung im Jahr 1974. Gegenüber 2024 waren es um 2,95 Mio. Nächtigungsbuchungen mehr. 2023 waren es 151,17 Mio.

Internationaler Markt als Wachstumstreiber

"Das Jahr 2025 brachte dem heimischen Tourismus ein Allzeithoch bei den Nächtigungszahlen", bekräftigte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk in der Aussendung. Das Wachstum gehe vor allem auf internationale Gäste zurück, aber auch die Nächtigungen von Gästen aus dem Inland seien im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.

Konkret erreichten die Buchungen von Urlauber:innen aus dem Ausland mit 116,81 Mio. Übernachtungen ein Plus von 2,4%. Aus dem Inland gab es einen kleinen Zuwachs von 0,5% auf 40,46 Mio. Rund drei Viertel aller Nächtigungen entfielen damit auf Gäste aus dem Ausland. Die größte Herkunftsgruppe bildeten dabei Urlauber:innen aus Deutschland mit 58,55 Mio. Übernachtungen. Es folgten die Niederlande mit 11,26 Mio. sowie die Schweiz und Liechtenstein mit gemeinsam 4,34 Mio. Nächtigungen.

Tirol, Salzburg und Wien führend

Mehr als die Hälfte aller Übernachtungen entfiel 2025 auf Tirol und Salzburg. Tirol verzeichnete 50,02 Mio. Nächtigungen, ein Plus von 1,7%. Salzburg kam auf 30,9 Mio. und lag damit um 2,4% über dem Vorjahreswert. Rückgänge wurden nur in Kärnten mit minus 0,7% auf 13,05 Mio. sowie in Niederösterreich mit minus 0,4% auf 7,3 Mio. Nächtigungen registriert.

Den höchsten prozentuellen Zuwachs gab es mit 6,5% auf 20,09 Mio. in Wien. Damit überschritt die Bundeshauptstadt erstmals die 20-Millionen-Marke. Insgesamt wuchs der Städtetourismus - in Wien und den Landeshauptstädten - im abgelaufenen Jahr um 5,7% auf 29,05 Mio. Nächtigungen.

Hohe Nachfrage - fehlender Ertrag

Hohe Buchungszahlen bedeuten allerdings nicht unbedingt hohe Gewinne. "Gute Zahlen sind ein Applaus für unsere Tourismusbetriebe", hielt die Bundesspartenobfrau der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich, Susanne Kraus-Winkler, in Reaktion auf die Bilanz 2025 fest. "Entscheidend ist jedoch, ob am Ende auch ausreichend Ertrag für Investitionen im Betrieb bleibt und der steigende Mitarbeiter:innenbedarf gedeckt werden kann." Nur wirtschaftlich stabile Unternehmen seien in der Lage, kontinuierlich zu investieren, Qualität zu sichern und international wettbewerbsfähig zu bleiben.

Für die nationale Tourismusmarketing-Organisation Österreich Werbung (ÖW) stehen die Zeichen beim Umwerben von Gästen weiterhin auf Internationalisierung. "Das Wachstum wird zunehmend internationaler - getragen von den CEE-Märkten sowie einer sehr starken Nachfrage aus den Fernmärkten wie den USA und China", erklärte ÖW-Chefin Astrid Steharnig-Staudinger. Damit soll der Tourismusstandort Österreich "langfristig resilient und wettbewerbsfähig" positioniert werden. "Österreich als kleines Land mit riesigem internationalen Potenzial." (APA /red)