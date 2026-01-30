| news | schulung » reisebuero
Studiosus-Fernschulung: Hauser Exkursionen im Fokus
Die zweite Studiosus-Fernschulung 2026 bietet Reisebüromitarbeiter:innen kompakte Informationen zu Produkten, Destinationen und Verkaufsansätzen von Hauser Exkursionen.
Auch die zweite Ausgabe der Fernschulungsreihe führt in den Mittelmeerraum: Nach den griechischen Inseln rückt nun Sardinien in den Fokus. Italiens zweitgrößte Insel gilt nicht nur als attraktives Ziel für Bade- und Kulturreisen, sondern bietet auch ideale Voraussetzungen für aktive Reiseformen. Damit bildet Sardinien den passenden Rahmen für eine Premiere: Erstmals widmet sich eine Studiosus-Fernschulung ausschließlich den Wander-, Trekking- und Radreisen von Hauser Exkursionen, die seit Herbst 2024 Teil der Studiosus-Gruppe sind.
Produkte, Highlights und Wissenswertes
Im Rahmen der Fernschulung lernen Teilnehmende die unterschiedlichen Reisekonzepte von Hauser Exkursionen kennen, erhalten Einblicke in das Engagement für nachhaltiges Reisen und erfahren mehr über aktuelle Maßnahmen zur Verkaufsförderung. Ergänzt wird der inhaltliche Schwerpunkt durch eine Reportage von Tina Schramm, die von ihren persönlichen Eindrücken einer Hauser-Reise nach Sardinien berichtet. Darüber hinaus beleuchtet die Fernschulung die touristische Entwicklung der Costa Smeralda und geht der Frage nach, welche Rolle die jahrhundertealte Hirtentradition Sardiniens heute noch spielt.
Weitere Infos:
Abschließend können Teilnehmende ihr Wissen im Rahmen eines Quiz testen. Der Teilnahmeschluss ist der 26. März 2026. Die nächste Studiosus-Fernschulung erscheint Mitte April 2026; dann werden auch die Lösungen zum Sardinien-Quiz veröffentlicht. Link zur Hauser Exkursionen-Fernschulung HIER (red)
