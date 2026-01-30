Österreichs Flughäfen verzeichnen 2025 Passagierplus

Wie die Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV) heute mitteilte, wurden an allen sechs Verkehrsflughäfen Österreichs (Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg und Wien) insgesamt 36.485.234 Passagier:innen im Jahr 2025 gezählt, das sind um 2,75% mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Flugbewegungen im Linien- und Gelegenheitsverkehr hat mit 279.697 Starts und Landungen um rund 3% gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Das Frachtaufkommen stieg gegenüber dem Vorjahr mit 3,02% auf 390.435 Tonnen im Jahr 2025.

„2025 war ein gutes Jahr für die österreichische Luftfahrt. Die Regionalflughäfen konnten solide Ergebnisse erzielen, obwohl es noch viel aufzuholen gilt, um die Passagierzahlen von vor der Pandemie zu erreichen. Damit sichern sie die internationale Erreichbarkeit und tausende Arbeitsplätze in den Regionen. Um diese positive Entwicklung nachhaltig abzusichern, braucht es den Erhalt und den gezielten Ausbau regionaler Flugverbindungen, wie etwa die Wiederaufnahme der Strecke Linz–Frankfurt“, hält Mag. Norbert Draskovits, Präsident der AÖV und Geschäftsführer des Linz Airport, fest.

Passagierentwicklung im Detail

Auf dem Flughafen Wien stieg die Anzahl der Passagiere im Jahr 2025 auf 32.559.115 (+2,65% gegenüber 2024). Der Flughafen Innsbruck verzeichnete 882.876 Passagiere im Jahr 2025 (+2,4%). Am Flughafen Graz stieg das Passagieraufkommen um 1,44% auf 831.095 Passagiere. Am Flughafen Linz lag das Passagieraufkommen bei 262.347 Flugreisenden (+45,19%) und am Flughafen Klagenfurt bei 175.347 (+27,21%). Nur der Flughafen Salzburg verbuchte ein kleines Minus - hier betrug das Passagieraufkommen 1.774.454 Reisende (-0,71%).

Mehr Flugbewegungen aber unter Vorkrisenniveau

Insgesamt lag die Zahl der Starts und Landungen an den österreichischen Verkehrsflughäfen im Jahr 2025 bei 279.697 Bewegungen (+3,03% gegenüber 2024) und damit jedoch noch immer 12,58% unter dem Vorkrisenniveau 2019. In Wien stieg die Zahl der Starts und Landungen im Vergleich zum Vorjahr um 2,66% auf 240.360, in Salzburg um 2,71% auf 14.747 und am Flughafen Graz um 1,81% auf 10.437 Bewegungen. Am Flughafen Innsbruck lag die Zahl der Flugbewegungen bei 7.516 (-0,75%), am Flughafen Linz bei 4.532 (+32,83%) und am Flughafen Klagenfurt bei 2.114 (+20,39%) Starts und Landungen. (Red)