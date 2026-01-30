Explora Journeys stellt Explora III vor

Wie die Reederei heute mitteilte, startet die Explora III etwas früher als geplant bereits im Juli 2026 mit einer exklusiven „Mediterranean Prelude Journey“ von 24. bis 29.07.2026. Die feierliche Taufe ist für den 01.08.2026 in Barcelona vorgesehen. Von dort aus beginnt die Explora III am 03.08.2026 ihre Jungfernreise nach Lissabon und führt im weiteren Jahresverlauf zu neuen Destinationen in Nordeuropa, Island und Grönland.

Die Explora III ist wie die Marke in ihrer Aussendung schreibt "als schwimmendes Hotel mit ständig wechselnder Aussicht konzipiert". Großzügiges Design, weiterentwickelte Gastronomie, ozeaninspiriertes Wellness sowie sorgfältig kuratierte Retail-Erlebnisse prägen das Bordkonzept. Ergänzt wird das Angebot durch neue kulinarische Konzepte, eine zweite „Owner’s Residence“, neu gestaltete Wellness- und Fitnessbereiche sowie eine exklusive Boutique von Chopard.

"Zuhause auf See"

Das neue Konzept an Bord beschreibt Anna Nash, President von Explora Journeys, wie folgt: „Die Explora III wurde als Reiseziel für sich konzipiert – ein luxuriöses, schwimmendes Hotel, das noch mehr Raum, Komfort und Auswahl an Annehmlichkeiten bietet, bei gleichzeitig unverändert sorgfältig ausbalancierter Gästezahl wie auf der Explora I und Explora II. Neue Residenzen und durchdacht gestaltete Suiten schaffen gemeinsam mit weitläufigen öffentlichen Bereichen ein authentisches Gefühl, auf See zu Hause zu sein.“

Technisch ist die Explora III mit Dual-Fuel-Motoren der neuesten Generation ausgestattet, die den Einsatz von LNG und kohlenstoffarmen Kraftstoffen ermöglichen. Damit setzt Explora Journeys auf moderne Antriebstechnologie zur Reduktion der Umweltauswirkungen. Das kulinarische Angebot wird durch neue Dining-Konzepte ergänzt, während bestehende Restaurantformate weiterhin angeboten werden. Auch das „Ocean Wellness“-Konzept wurde weiterentwickelt und umfasst erweiterte Spa- und Fitnessbereiche. Im Retail-Bereich werden die kuratierten Angebote ausgebaut, mit der Rückkehr internationaler Luxusmarken wie Cartier sowie dem erstmaligen Auftritt von Chopard an Bord der Explora III. (red)