Rhomberg Reisen präsentiert neue Sonderprogramme für Korsika

Rhomberg Reisen baut sein Korsika-Programm aus und ergänzt das bestehende Angebot um neue themenspezifische Sonderreisen. Der Fokus liegt dabei entweder auf aktiven oder kulinarischen Erlebnissen, die auch Korsika-Kenner:innen neue Zugänge zur Mittelmeerinsel eröffnen können. Als Basis für alle Programme dient das Feriendorf Zum Störrischen Esel, das von Rhomberg Reisen exklusiv vertrieben wird.

Trailrunning, E-Bike und Kulinarik

Im Rahmen der Trailrunning-Woche ab 3. Mai 2026 trainieren die Teilnehmer:innen unter Anleitung eines Marathonexperten und Leistungsdiagnostikers auf Bergpfaden und ausgesuchten Strecken. Abseits befahrener Straßen geht es auch bei den E-Bike-Wochen – ab 21.6. und 13.9. – mit einem erfahrenen Guide auf Tour. Einen weiteren Schwerpunkt setzen die Kulinarik-Wochen ab 7.6. und 6.9. 2026. Geplant sind Besuche des Wochenmarkts von Île Rousse sowie eines Weinguts. Die dort ausgewählten Produkte werden im Rahmen gemeinsamer Kochworkshops unter Anleitung eines renommierten Küchenchefs verarbeitet. Ergänzt wird das Angebot durch Familien-, Wander- und Entdeckungswochen.

Leistungen & Preise

Die Teilnehmer:innen aller Sonderprogramme nächtigen im Feriendorf Zum Störrischen Esel. In den Preisen ab 1.440 EUR sind neben Frühstücks- und Abendbuffet sowie Mittagsangebot auch die Flüge mit dem Rhomberg-Charter, Transfers und Guiding vor Ort enthalten. Bei den E-Bike-Wochen sind die Rad-Miete und der Rad-Service ebenfalls im Preis ab 1.949 EUR inbegriffen.

Weitere Informationen unter: www.rhomberg-reisen.com (red)