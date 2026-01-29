G Adventures verlegt GX Gipfel 2026 nach Kambodscha

G Adventures gab heute bekannt, dass der GX Gipfel im September 2026 neu in Kambodscha stattfinden wird. Ursprünglich war das jährliche Event in Marokko geplant. Mit dem Wechsel des Austragungslandes soll die zentrale Mission des GX unterstrichen werden: mit der positiven Wirkung des Reisens Regionen unterstützen, in denen Gemeindetourismus einen besonders großen Einfluss haben kann.

Neues Gastgeberland

Demnach wird der GX Gipfel bewusst in Destinationen ausgerichtet, die sich in einer Phase der Erholung und des Neuanfangs befinden, so G Adventures in der Aussendung. Dazu zählten in den vergangenen Jahren Peru nach zivilen Unruhen, Indien während der schrittweisen Erholung des Tourismus von der Pandemie sowie zuletzt Jordanien, wo die Zahl der G-Adventures-Reisenden nach dem GX Gipfel im September 2025 laut Angaben des Veranstalters um 186% anstieg.

„Ein Blick zurück zeigt deutlich, wie groß die Wirkung ist“, ergänzt Poon Tip. „Auf dem GX Gipfel sprechen wir nicht nur über Gemeindetourismus – wir setzen ihn aktiv in Bewegung. Ich freue mich sehr, dass Kambodscha das nächste Kapitel in der Geschichte von GX schreibt.“

Plattform für Gemeindetourismus

Der GX Gipfel findet 2026 bereits zum vierten Mal statt und bringt internationale Vertreter:innen aus Tourismus, Medien und Reisevertrieb zusammen. Ziel der Veranstaltung ist es, die Wirkung von Gemeindetourismus vor Ort erlebbar zu machen. Der Gipfel wird vom 23. bis 28. September 2026 in Kambodscha ausgetragen und umfasst Programmpunkte in Phnom Penh und Siem Reap sowie Begegnungen mit lokalen Gemeinschaften und Projekten. (Red)