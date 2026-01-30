Texas 2026: Events, Jubiläen und neue Erlebnisangebote

2026 wird für Texas ein Jahr voller Feiern, Großereignisse und Neuentwicklungen. Der Lone Star State gibt einen Überblick über die wichtigsten Highlights, die Besucher:innen erwartet - von der Fußball-Weltmeisterschaft über das 100-jährige Jubiläum der Route 66 bis hin zu neuen Hotel- und Freizeitprojekten.

Fußball-Weltmeisterschaft 2026

Texas nimmt bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 eine zentrale Rolle ein. Mit Dallas und Houston ist der Bundesstaat mit zwei Austragungsorten vertreten, an denen insgesamt 16 Spiele stattfinden. Das AT&T Stadium in Arlington, Heimstätte der Dallas Cowboys, ist Austragungsort von neun Begegnungen, darunter vier K.-o.-Spiele sowie eines der Halbfinals. Am 14. Juni trifft hier die Niederlande auf Japan. Zusätzlich fungiert das Kay Bailey Hutchison Convention Center in Dallas als International Broadcast Center und macht die Stadt während des Turniers zu einem internationalen Medienstandort. Houston richtet sieben Spiele aus, darunter zwei Partien der K.-o.-Phase. Das erste WM-Spiel der Stadt findet ebenfalls am 14. Juni statt, wenn Deutschland auf Curaçao trifft. Gespielt wird in einem Stadion, das außerhalb der WM auch Austragungsort des jährlichen RodeoHouston ist.

100 Jahre Route 66

2026 begehen die USA das 100-jährige Bestehen der Route 66. In Texas steht dabei vor allem die Region der Panhandle Plains mit Amarillo im Fokus, die den westlichsten Abschnitt der historischen Strecke im Bundesstaat umfasst. Vom 4. bis 13. Juni 2026 bündelt das Texas Route 66 Festival rund 20 Veranstaltungen entlang der 286 Kilometer langen Route in Texas. Geplant sind unter anderem Rodeos, Oldtimer-Ausstellungen, Konzerte und weitere Veranstaltungsformate, insbesondere im historischen Route-66-Viertel von Amarillo.

Neue Hotelprojekte

Im Hotelsegment sind für 2026 auch mehrere Neueröffnungen in verschiedenen Regionen des Bundesstaates geplant. In San Antonio eröffnet beispielsweise im März 2026 das The Monarch San Antonio, das erste Hotel der Curio Collection by Hilton in der Stadt. In Austin stehen gleich mehrere neue Hotelprojekte kurz vor dem Start. Das 1 Hotel Austin entsteht im Waterline Tower und ist das erste Haus der nachhaltigen Luxusmarke in Texas. Ebenfalls in Austin eröffnet Ende 2026 das Trinity Hotel – Autograph Collection mit 258 Zimmern, darunter 20 Suiten, Rooftop-Pool, Restaurant und Veranstaltungsbereichen. In Dallas ist für 2026 die Eröffnung von The Knox, Auberge Resorts Collection vorgesehen. Das Projekt kombiniert ein Luxushotel mit privaten Residenzen im Knox-Street-Viertel. Ein weiteres Großprojekt folgt 2027 mit dem ersten Waldorf Astoria in Texas.

Neue Attraktionen und Erlebnisse

Auch das Freizeitangebot wird weiter ausgebaut. In Dallas eröffnete im Dezember die Netflix House in der Galleria Dallas. Auf über 9.000 Quadratmetern werden interaktive Erlebnisse zu bekannten Serienformaten angeboten, ergänzt durch thematische Shops und Gastronomie. Der Eintritt beginnt bei 39 USD. Außerdem für 2026 geplant: die Eröffnung des Universal Kids Resort in Frisco. Der Themenpark richtet sich an Familien und basiert auf bekannten Film- und Serienwelten. Ergänzt wird das Angebot durch ein Hotel mit 300 Zimmern und Familiensuiten.

An der Golfküste baut Galveston seine Rolle als bedeutender Kreuzfahrthafen weiter aus. Mit der Eröffnung eines neuen Royal-Caribbean-Terminals kann künftig eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt, die Allure of the Seas, empfangen werden. Neben Royal Caribbean laufen nun auch Norwegian und Princess Galveston an, ergänzt durch MSC, Carnival und saisonal Disney Cruise Line. (red)