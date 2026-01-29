tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Celebrity River Cruises: Zehn weitere Schiffe & Buchungsstart für 2028


Celebrity Compass: Das erste Flussschiff von Celebrity River Cruises
Celebrity River Cruises kündigt den Bau von zehn zusätzlichen Schiffen an und gibt gleichzeitig die Routen für die Europa-Saison 2028 zur Buchung frei.

Celebrity River Cruises steigt 2027 in den Flusskreuzfahrtmarkt ein und startet zunächst mit zwei Schiffen: der Celebrity Compass und Celebrity Seeker. Ein Jahr später folgen mit der Celebrity Wanderer, Celebrity Roamer und Celebrity Boundless drei weitere Flussschiffe. Mit dem Baubeginn des ersten Flussschiffs, der Celebrity Compass, hat die Reederei nun nicht nur die Saison 2028 vorgestellt und zur Buchung freigegeben, sondern auch den Bau von zehn weiteren Schiffen bekanntgegeben. Dadurch wird die Flusskreuzfahrtflotte bis 2031 auf 20 Schiffe anwachsen.

Flusskreuzfahrten in Europa 2028

Für 2028 plant Celebrity River Cruises mehr als 160 Flusskreuzfahrten zu über 50 Destinationen in Europa. Die Routen führen unter anderem auf Rhein und Donau und erschließen 24 zusätzliche Häfen. Neu im Programm sind Reisen auf der unteren Donau mit Übernachtung in Bukarest, Frühlingskreuzfahrten zur Tulpenblüte in den Niederlanden sowie spezielle Weihnachtsmarktrouten.

„Unsere erste Saison mit Celebrity River Cruises im Jahr 2027 war in weniger als sechs Minuten ausverkauft“, so Laura Hodges Bethge, Präsidentin von Celebrity Cruises, und weiter: „Um dieser außergewöhnlichen Nachfrage gerecht zu werden, freuen wir uns, 2028 Kreuzfahrten mit fünf Schiffen, 80 Prozent mehr europäischen Reisezielen und über 160 Routen anzubieten.“

Alle Flusskreuzfahrten für 2028 können ab sofort gebucht werden. Weitere Informationen unter www.celebritycruises.com/river (red) 

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



