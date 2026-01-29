Mehr Fluggäste an deutschen Flughäfen

An den 22 Hauptverkehrsflughäfen des Landes wurden rund 207,2 Mio. Passagier:innen gezählt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das waren 3,9% mehr als im Vorjahr, allerdings weiterhin deutlich weniger als im Rekordjahr 2019, vor der Corona-Pandemie, als 226,7 Mio. Fluggäste verzeichnet wurden.

Der Anstieg im vergangenen Jahr ging erneut vor allem vom Auslandsflugverkehr aus. Mit 195,3 Mio. Gästen flogen 4,1% mehr Menschen ins Ausland als im Vorjahr, während die Passagier:innenzahl auf Inlandsflügen mit 11,9 Mio. nahezu gleich blieb. Nach dem Einbruch der Fluggastzahlen in der Pandemie hatte bei den Auslandsflügen bereits 2021 eine Erholung eingesetzt, nicht jedoch bei den Inlandsflügen.

International nahezu auf 2019er-Niveau

Das Passagieraufkommen auf Auslandsflügen hat sich mittlerweile wieder dem Vor-Corona-Niveau angenähert. Im vergangenen Jahr lag es noch 4,1% darunter. Der innerdeutsche Flugverkehr lag weiterhin 48,4% unter dem Niveau von 2019. Anders als im Passagierverkehr konnte das Luftfrachtaufkommen die Vor-Corona-Werte leicht übersteigen. 2025 wurden 4,75 Mio. Tonnen transportiert, ein Plus von 1,7% im Vergleich zum Vorjahr und 1,4% mehr als 2019. (APA/red)