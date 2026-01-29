| news | flug » destination
China Eastern Airlines fliegt ab April von Wien nach Xi‘an
Der Flughafen Wien baut sein Langstreckennetz weiter aus: Mit China Eastern Airlines nimmt ab 20. April 2026 eine der größten Fluggesellschaften der Volksrepublik China erstmals den Linienbetrieb nach Wien auf. Gleichzeitig wird Xi’an erstmals direkt ab Wien erreichbar.
Die historische Kaiserstadt zählt zu den bedeutendsten touristischen Destinationen in China und ist vor allem durch die Terrakotta-Armee international bekannt. Geflogen wird dreimal wöchentlich und ganzjährig mit einem Airbus A330-200. (Montag, Donnerstag, Samstag). Der Abflug in Wien findet um 13:30 Uhr statt, mit Ankunft in Xi’an am Folgetag um 05:50 Uhr. Der Rückflug aus Xi‘an startet um 01:30 Uhr mit Ankunft um 06:10 Uhr am Folgetag in Wien.
China zähle zu den wichtigsten strategischen Fernmärkten des Flughafen Wien. Die neue Direktverbindung stärke die internationale Konnektivität des Standorts, schaffe neue Reisemöglichkeiten für Geschäfts- und Urlaubsreisende und setze einen wichtigen Impuls für Wirtschaft und Tourismus in Österreich, so der Flughafen Wien in der Presseaussendung zur Aufnahme der Verbindung nach Xi‘an
Der chinesische Markt zieht an
„Der chinesische Reisemarkt gewinnt wieder deutlich an Dynamik. Mit China Eastern Airlines und der neuen Direktverbindung nach Xi’an stärken wir die internationale Anbindung von Wien und bauen unsere Rolle als Gateway zwischen Europa und Asien weiter aus. Damit setzen wir gezielte Impulse für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Österreich, Reisende in beide Richtungen profitieren gleichermaßen“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.
Luxusgäste im Visier
China zähle zu Wiens wichtigsten Fernmärkten, den Wien Tourismus ausschließlich im Luxussegment bearbeite. Die neue Nonstop Verbindung nach Xi’an eröffne zusätzliche Chancen in einem wirtschaftlich starken Markt mit einem kunst- und kulturinteressierten Publikum, das maßgeblich Wertschöpfung in unserer Stadt bringe, erklärt Norbert Kettner, CEO des Wien Tourismus. „Besonders erfreulich ist, dass China gemessen am Beherbergungsumsatz nach der pandemiebedingten Pause wieder in den Top 10 vertreten ist – ein deutliches Zeichen für das ausgeprägte Luxusbewusstsein chinesischer Gäste und eine starke Triebfeder für die Umsetzung unserer strategischen Ziele“, so Kettner weiter.
Xi’an – Geschichte, Kunst und Kultur
Xi’an zählt zu den ältesten Städten Chinas und war über Jahrhunderte Ausgangspunkt der legendären Seidenstraße. Weltweit bekannt ist die Metropole vor allem durch die UNESCO-Welterbestätte der Terrakotta-Armee, die jährlich Millionen Besucher:innen anzieht. Heute ist Xi’an ein bedeutendes Kultur-, Bildungs- und Technologiezentrum im Westen Chinas und gewinnt zunehmend an internationaler wirtschaftlicher Bedeutung. Dreimal wöchentlich nonstop von Wien nach Xi’an China Eastern Airlines fliegt ab 20. April 2026 dreimal wöchentlich
Sky-Team-Mitglied China Eastern Airlines
China Eastern Airlines, eine der größten Fluglinien Chinas, bedient von ihren Drehkreuzen in Shanghai und Peking ein breites Streckennetz an weltweiten Destinationen. Derzeit verfügt China Eastern über eine Flotte von über 800 Flugzeugen. China Eastern ist mit jährlich über 150 Mio. Fluggästen unter den zehn größten Airlines der Welt. Die Fluglinie ist Mitglied von SkyTeam, der mit 18 Airlines zweitgrößten Luftfahrtallianz der Welt. (red)
china eastern airlines, wien, flughafen wien, Xi’an, aufnahme, china, volksrepublik, terrakotta, skyteam
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
