HX gibt Grönland-Versprechen ab

Sollten - wider Erwarten – die geopolitischen Unsicherheiten um Grönland zu Reiseabsagen kommen, erstattet die Reederei die Kosten der Reise und gewährt bei Umbuchung ein zusätzliches Guthaben auf der alternativen Route:

„Für den höchst unwahrscheinlichen Fall, dass wir Ihre Grönland-Seereise stornieren müssen – einschließlich jeder Reise im Jahr 2026, bei der Grönland Teil der Route ist – oder Ihre Regierung von einer Reise abrät, können Sie auf eine andere HX-Reise umbuchen und erhalten zusätzlich ein Reiseguthaben von 20%“, schreibt HX auf der Website. Das gewährte Guthaben müsse binnen 90 Kalendertagen nach Ausstellung für eine neue Reise der Reederei verwendet werden, die innerhalb von 18 Monaten nach Ausstellung beginnt. Alternativ sei auch die vollständige Rückerstattung des Reisepreises möglich, so die Reederei weiter.

Storno-Provision für Reisebüros

Mit diesem Schritt versuche HX, das finanzielle Risiko für Abenteuerreisende zu minimieren. Besonders für die Saison 2026, in der Grönland ein zentraler Bestandteil vieler Routen sei, wolle der Anbieter Vertrauen schaffen. Das Versprechen gelte für alle Fahrten, bei denen Grönland auf dem Reiseplan steht.

Gute Nachrichten für Reisebüros: Vertriebspartner würden bei einer Reiseabsage im Rahmen des gegebenen Grönland-Versprechens ihre Provision erhalten, wie die Reederei auf Nachfrage von tip-online mitteilt. (red)