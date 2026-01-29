| news | schiff » destination
USA-Jubiläumsjahr: Oceania mit 19 Routen in Alaska und Neuengland
Anlässlich des 250. Jahrestags der Vereinigten Staaten stellt Oceania Cruises ausgewählte Reisen nach Alaska und Neuengland vor.
Zwischen Mai und Oktober 2026 bietet die Reederei 19 Routen, die sowohl die unberührte Natur Alaskas als auch die historischen Häfen Neuenglands abdecken. „Anlässlich des 250-jährigen Jubiläums der Vereinigten Staaten fühlt sich Oceania Cruises geehrt, Reisen anbieten zu dürfen, die den unvergänglichen Geist, die faszinierenden Landschaften, die spannende Geschichte und die vielfältige Kultur dieses Landes widerspiegeln", sagt Jason Montague, Chief Luxury Officer von Oceania Cruises.
USA-Reisen im Jubiläumsjahr
Zu den angebotenen Reisen gehören:
Alaska Discoverer: 10-tägige Reise von Seattle nach Vancouver, Abfahrt am 25. Mai 2026 an Bord der Oceania Riviera: Diese Reise beginnt in Seattle und führt erst nach Ketchikan und Wrangell, bevor es weiter nach Icy Strait Point (Hoonah) und anschließend in die Hauptstadt Juneau geht. Nach einer Fahrt durch die Holkham Bay Glacier Fjords endet die Reise in Vancouver.
Alaska Horizons: 12-tägige Reise von/nach Seattle, Abfahrt am 2. Juli 2026, an Bord der Oceania Riviera: Ein Höhepunkt dieser Kreuzfahrt ist der Aufenthalt am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag der USA, in Ketchikan. Weitere Stationen sind Juneau, das historische Skagway sowie der Hubbard-Gletscher. Ein zusätzlicher Halt erfolgt in Klawock, wo Gäste Einblicke in die Kultur der Tlingit-Gemeinde erhalten. Die Rückfahrt erfolgt über Victoria nach Seattle.
Autumnal Allure: 11-tägige Reise von New York nach Montreal, Abfahrt am 6. Oktober 2026 an Bord der Oceania Vista: Das Boutiqueschiff startet in New York und fährt dann nach Newport, Rhode Island, und weiter nach Boston – beides zentrale Orte in der Gründungsgeschichte Amerikas –, bevor sie zur Bay of Fundy, Halifax und Sydney in Kanada Halt macht. Danach geht die Reise weiter nach Quebec City und endet schließlich im urbanen Montreal.
