Save the date: Dertour Austria lädt zum Talk & Dine - InsiDER

Im Rahmen der InsiDER-Events bringt Dertour Austria Kolleg:innen von den Dertour Group-Standorten in Köln und Frankfurt direkt nach Österreich. An zwei Abenden - erst in Linz, dann in Wien - erhalten Agents von ihnen wertvolle Einblicke, Insiderwissen und praxisnahe Tipps für den Verkaufsalltag am Counter zu Meiers Weltreisen, Flugfinder & Mietwagen, Dertour Hotels & Resorts sowie der Gruppenabteilung. Außerdem gibt es für Teilnehmer:innen auch wieder etwas zu Gewinnen - u.a. einen Platz für den Campus Live nach Thassos.

Save the date:

Interessierte sollten sich die Termine gleich vormerken. Die offizielle Einladung wird in Kürze verschickt.

Linz: Datum: 23. März 2026 - Uhrzeit: ab 018:30 Uhr

Datum: 23. März 2026 - Uhrzeit: ab 018:30 Uhr Wien: Datum: 24. März 2026 - Uhrzeit: ab: 18:30 Uhr

(red)