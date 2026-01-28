Save the date: Dertour Austria lädt zum Talk & Dine - InsiDER

| news | kommentar » reisebuero
Dertour Austria kündigt für März 2026 zwei Abendveranstaltungen der InsiDER-Veranstaltungsreihe an.
Im Rahmen der InsiDER-Events bringt Dertour Austria Kolleg:innen von den Dertour Group-Standorten in Köln und Frankfurt direkt nach Österreich. An zwei Abenden - erst in Linz, dann in Wien - erhalten Agents von ihnen wertvolle Einblicke, Insiderwissen und praxisnahe Tipps für den Verkaufsalltag am Counter zu Meiers Weltreisen, Flugfinder & Mietwagen, Dertour Hotels & Resorts sowie der Gruppenabteilung. Außerdem gibt es für Teilnehmer:innen auch wieder etwas zu Gewinnen - u.a. einen Platz für den Campus Live nach Thassos.
Save the date:
Interessierte sollten sich die Termine gleich vormerken. Die offizielle Einladung wird in Kürze verschickt.
- Linz: Datum: 23. März 2026 - Uhrzeit: ab 018:30 Uhr
- Wien: Datum: 24. März 2026 - Uhrzeit: ab: 18:30 Uhr
