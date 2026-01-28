tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Save the date: Dertour Austria lädt zum Talk & Dine - InsiDER


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Dertour Austria kündigt für März 2026 zwei Abendveranstaltungen der InsiDER-Veranstaltungsreihe an.

Im Rahmen der InsiDER-Events bringt Dertour Austria Kolleg:innen von den Dertour Group-Standorten in Köln und Frankfurt direkt nach Österreich. An zwei Abenden - erst in Linz, dann in Wien - erhalten Agents von ihnen wertvolle Einblicke, Insiderwissen und praxisnahe Tipps für den Verkaufsalltag am Counter zu Meiers Weltreisen, Flugfinder & Mietwagen, Dertour Hotels & Resorts sowie der Gruppenabteilung. Außerdem gibt es für Teilnehmer:innen auch wieder etwas zu Gewinnen - u.a. einen Platz für den Campus Live nach Thassos.

Save the date: 

Interessierte sollten sich die Termine gleich vormerken. Die offizielle Einladung wird in Kürze verschickt.

  • Linz: Datum: 23. März 2026 - Uhrzeit: ab 018:30 Uhr
  • Wien: Datum: 24. März 2026 - Uhrzeit: ab: 18:30 Uhr 

(red) 

  dertour, dertour austia, save the date, talk and dine, insider, event, einladung, termin, kalender, terminkalender

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
29 Januar 2026

11:25
China Eastern Airlines fliegt ab April von Wien nach Xi‘an
09:46
USA-Jubiläumsjahr: Oceania mit 19 Routen in Alaska und Neuengland
09:27
Vela On Tour launcht Busreisen mit Hund
09:03
HX gibt Grönland-Versprechen ab

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.