MSC Cruises erweitert Angebot auf Ocean Cay

MSC Cruises hat heute ein umfangreiches Upgrade von Ocean Cay MSC Marine Reserve, der Privatinsel der Reederei auf den Bahamas, angekündigt. Demzufolge sind bis Ende 2027 neue gastronomische Einrichtungen, ein Strand exklusiv für Erwachsene, eine voll ausgestattete Familienlagune sowie zusätzliche Cabanas für mehr Komfort geplant. Darüber hinaus wird der Pier verlängert, sodass künftig zwei Schiffe gleichzeitig anlegen können.

Parallel zum Ausbau von Ocean Cay arbeite MSC Cruises an einer zweiten, noch unbenannten Privatinsel, intern „Little Cay“ genannt. Mehr Details zur neuen Privatinsel wurden noch nicht bekannt gegeben.

Neue Highlights ab Ende 2027

Ocean Cay wurde Ende 2019 eröffnet und entstand aus der Renaturierung einer ehemaligen Sandabbauhalde. Heute ist die Insel ein beliebtes Ziel auf mehreren Karibik-Routen von MSC Cruises. Sie erstreckt sich über mehr als drei Kilometer und acht Strandabschnitte und bietet Gästen bereits akuell zahlreiche Einrichtungen und Aktivitäten. Ab Ende 2027 können Gäste nun zusätzliche Highlights erwarten. Dazu zählen:

Neue Gastronomie: Vier neue Dining-Locations, darunter Spezialitätenrestaurants, Buffets und Food-Market-Optionen – künftig stehen sieben Restaurants zur Auswahl.

Vier neue Dining-Locations, darunter Spezialitätenrestaurants, Buffets und Food-Market-Optionen – künftig stehen sieben Restaurants zur Auswahl. Seakers Cove Family Beach: Erweiterte Familienlagune mit Kinderspielplatz, Wasserspielplatz, Kletterparcours, Tischtennis und Kicker sowie interaktiven Spielen und Turnieren für Groß und Klein.

Erweiterte Familienlagune mit Kinderspielplatz, Wasserspielplatz, Kletterparcours, Tischtennis und Kicker sowie interaktiven Spielen und Turnieren für Groß und Klein. Paradise Sands: Exklusiver Strandbereich nur für Erwachsene für entspannte Sonnenbäder tagsüber und Cocktails bei Sonnenuntergang.

Exklusiver Strandbereich nur für Erwachsene für entspannte Sonnenbäder tagsüber und Cocktails bei Sonnenuntergang. Mehr Cabanas: Neue luxuriöse Cabanas für individuellen Komfort und Ruhe.

Neue luxuriöse Cabanas für individuellen Komfort und Ruhe. Marine Conservation Experience: Das „Shifting Perspective“-Programm der MSC Foundation bietet immersive Einblicke in den Meeresschutz, von Korallenrestaurierung bis zur interaktiven Erforschung der Ozean-Ökosysteme.

(red)