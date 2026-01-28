| news | destination
DRV begrüßt neue nationale Tourismusstrategie
Der DRV sieht in der Nationalen Tourismusstrategie ein starkes Signal - insbesondere für den Outgoing-Tourismus und die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Reiseanbieter.
Der Deutsche Reiseverband (DRV) begrüßt als Spitzenverband des Outgoing-Tourismus die heute vom Bundeskabinett verabschiedete nationale Tourismusstrategie ausdrücklich. Mit den Schwerpunkten Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und Bürokratieabbau setzt sie zentrale Impulse für die Zukunft der deutschen Reisewirtschaft – sowohl für den Inlands- wie auch für den Auslandstourismus.
Positive Signale für den Outgoing-Bereich
„Die nationale Tourismusstrategie unterstreicht die Bedeutung des Tourismus und der organisierten Reise als wichtige Wachstumsbranche und tragende Säule der deutschen Volkswirtschaft“, kommentiert DRV-Präsident Albin Loidl. „Gerade für den Outgoing-Bereich sind das Bekenntnis und die vorgesehenen Maßnahmen ein deutliches und positives Signal. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Reiseanbieter muss weiter gestärkt werden, denn Auslandsreisen sind und bleiben das Hauptgeschäft der Reisewirtschaft.“
Besonders begrüßt der DRV, dass die Weiterentwicklung der Insolvenzabsicherung über den Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF) nun auch in der nationalen Tourismusstrategie festgeschrieben ist. Ziel ist die Senkung der Kostenbeiträge der dort abgesicherten Reiseveranstalter – ein wichtiger Schritt zur Entlastung der Branche.
Grundlage für zukunftsfähige Tourismusbranche
Der DRV sieht in der Strategie eine richtungsweisende Grundlage für eine wettbewerbsfähige und zukunftsfähige Tourismusbranche in Deutschland, die neben ökologischen auch soziale Aspekte berücksichtigt – von klimafreundlicher Infrastruktur über lebenswerte Räume bis hin zu Barrierefreiheit im Tourismus.
„Die jetzt beschlossene Strategie schafft eine klare Balance zwischen Wachstum, Qualität und Nachhaltigkeit und stärkt damit die Position der Outbound-Branche und ihrer Partner weltweit“, so der DRV-Präsident weiter. „Als DRV freuen wir uns auf den weiterhin regelmäßigen und intensiven fachlichen Austausch. Entscheidend bleibt, dass die Politik die geplanten Maßnahmen jetzt auch zeitnah und konsequent umsetzt.“ (red)
