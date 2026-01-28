Der Veranstalter für Best-Ager-Reisen, der seit kurzem auch auf dem österreichischen Markt aktiv ist, stellt eine neue Tour ab Wien vor. Auf dieser entdecken Teilnehmer:innen in 15 Tagen insgesamt 23 UNESCO-Welterbestätten in drei Ländern.

15 Tage – 3 faszinierende Kulturräume

Die Reise beginnt in Istanbul. Dort erleben Reisende drei Tage lang die Geschichte des ehemaligen Oströmischen Reichs. Sehenswürdigkeiten wie die Hagia Sophia, die Blaue Moschee oder die Theodosianischen Landmauern stehen auf dem Programm, ebenso wie eine Bootsfahrt auf dem Bosporus, bei der die asiatische Seite der Stadt erkundet wird.

Weiter geht es nach China. In Peking besuchen die Reisenden ikonische Welterbestätten wie die Chinesische Mauer, den Himmelstempel und die Verbotene Stadt, bevor die Tour zu den modernen Metropolen Shanghai, Suzhou und Hangzhou führt.

Den Abschluss bildet Japan. Von der beeindruckenden Burg in Himeji bis zur traditionsreichen Stadt Kyoto mit ihren historischen Tempeln verbinden sich hier Geschichte, Kultur und lebendige Alltagsmomente auf eindrucksvolle Weise.

Details und Buchung

Die 15-tägige Flugreise „Weltkultur-Metropolen“ wird zwischen September 2026 und November 2027 an verschiedenen Terminen angeboten, auch als Kleingruppenreise, und ist ab 3.299 EUR buchbar. Im Preis enthalten sind alle Flüge, drei Bahnfahrten in China, 12 Übernachtungen im Doppelzimmer in Vier-Sterne-Hotels, Frühstück und einige weitere Mahlzeiten, die Rundreise im Bus, Ausflüge laut Programm sowie eine deutschsprachige Reiseleitung von Istanbul bis Osaka.

Weitere Informationen unter: www.trendtours.at/reisen/weltkultur-metropolen (red)