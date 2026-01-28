Starke Messepräsenz: Österreich auf der FITUR 2026

Auch 2026 zeigte sich Österreich auf der FITUR in Madrid (21. bis 25. Jänner 2026, IFEMA MADRID) mit einer starken Präsenz. Unter der Standorganisation von Mundivision Tours präsentierte sich die „Agrupación Proveedores Turísticos de Austria“ mit insgesamt 15 Ausstellern auf einer Standfläche von 100 m².

Fixpunkt für die Reisebranche

Die gemeinsame Messebeteiligung fand 2026 bereits zum 15. Mal in dieser Form statt und unterstreicht die langfristige Marktbearbeitung im spanischsprachigen Raum. Die Bündelung österreichischer Anbieter unter einem gemeinsamen Auftritt hat sich über die Jahre als effizientes Instrument für Sichtbarkeit, Kontinuität und gezieltes B2B-Networking etabliert.

„Die FITUR ist für uns ein Pflichttermin – nicht nur wegen der Dichte an professionellen Einkäufern, sondern weil man hier in wenigen Tagen mehr gute Gespräche führt als sonst in Wochen“, betont Helmut Bernhart, CEO von Mundivision Tours.

Zentraler Treffpunkt

Der Österreich-Gemeinschaftsstand in Halle 4 entwickelte sich erneut zu einem Fixpunkt für internationale Reiseveranstalter, Einkäufer und Branchenpartner. Am Gemeinschaftsstand präsentierten sich 2026 Eurotours, Innsbruck Hotels, Innsbruck Tourismus, Lech-Zürs Tourismus, die Nordkettenbahn Innsbruck, Roomz Hotels, Sato Tours, die Swarovski Kristallwelten, der Tiroler Abend der Familie Gundolf, Tirol Werbung, die Tristar Hotelgruppe Austria, der Twin City Liner, Verkehrsbüro Hospitality sowie das Wiener Mozartorchester, die die Messe für persönliche Gespräche, Produktpräsentationen und den Ausbau bestehender Kooperationen nutzten.

Ein weiterer Fixpunkt am Österreich-Stand ist der Besuch hochrangiger österreichischer Vertreter in Madrid. S.E. Mag. jur. Enno Drofenik, Österreichischer Botschafter im Königreich Spanien und im Fürstentum Andorra, zählt ebenso zu den regelmäßigen Gästen wie Mag. Richard Bandera, Wirtschaftsdelegierter der Wirtschaftskammer Österreich und Leiter des AußenwirtschaftsCenters Madrid. Beide gelten seit Jahren als „Stammbesucher“ der FITUR und unterstreichen mit ihrer Präsenz die Bedeutung des spanischen Marktes für den österreichischen Tourismus. (red)