Vela On Tour launcht Busreisen mit Hund


Aktuelle Kataloge von Vela On Tour Hundereisen
Das auf Reisen mit Hund spezialisierte Reisebüro Vela On Tour bietet ab 2026 auch Busreisen an.

Ab 2026 erweitert das österreichische Spezialreisebüro sein Angebot um ein neues Reiseformat: Hundebesitzer:innen können erstmals gemeinsam mit ihrem Vierbeiner komfortabel und stressfrei per Bus verreisen. Damit greift Vela On Tour einen wachsenden Reisetrend auf, der gezielt auf die Bedürfnisse von Mensch und Hund zugeschnitten ist. Bereits im August 2025 wurde das Konzept im Rahmen einer Testfahrt erprobt, die sich als voller Erfolg erwies. Zwölf Hunde und ihre Halter:innen nahmen an einem gemeinsamen Ausflug zur Burg Lockenhaus teil.

Erste Reisen ab sofort buchbar

Interessierte können ab sofort aus mehreren sorgfältig geplanten Busreisen wählen. Durchgeführt werden die Reisen in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen k&k Busreisen aus Hornstein/Burgenland sowie geprüften hundefreundlichen Unterkünften. Das Angebot, das laufend erweitert wird, reicht aktuell von naturnahen Kurztrips ins Waldviertel bis zu Badeurlauben an der italienischen Adriaküste – ideal abgestimmt auf die Bedürfnisse von Mensch und Hund:

  • Busreise mit Hund ins Waldviertel (Niederösterreich),
  • Mai 2026 Bade-Busreise mit Hund nach Caorle, Italien, Mai 2026
  • Herbst-Busreise: Caorle und die Umgebung mit dem Hund entdecken, September 2026

Weitere Informationen unter: www.velaontour.com (red) 

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



