Einladung: Uganda – Chancenmarkt in Ostafrika

Zehn weitläufige Nationalparks mit überwältigender Flora und Fauna, naturnahen Lodges sowie engagierten lokalen Tourguides bieten, in Verbindung mit der Freundlichkeit und Gastfreundschaft der Bevölkerung, noch heute jenes Afrikafeeling, von denen Tourist:innen träumen.

Einladung zum Uganda-Forum

Wie einfach es ist, das touristische Potenzial Ugandas für Reiseveranstalter zu erschließen, welche Möglichkeiten der Unterstützung dafür zur Verfügung stehen und wie der Einstieg in einen Wachstumsmarkt begleitet wird, ist Gegenstand des Forums „Uganda – Chancenmarkt in Ostafrika“.

Das in Zusammenarbeit zwischen dem Generalkonsulat der Republik Uganda und der WKO stattfindende, hochkarätig besetzte Forum findet am Donnerstag, dem 19.02.2026, um 10:00 Uhr in der Wirtschaftskammer Österreich, 1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63, Saal 1, statt.

Es öffnet Türen für innovative Reiseveranstalter, die nach Marktlücken suchen und ihr Angebot einfach und attraktiv bereichern wollen.

Anmeldung zum „Wirtschaftsforum Uganda – WKO“ HIER

