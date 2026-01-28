tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Einladung: Uganda - Chancenmarkt in Ostafrika


Uganda ist eine Reisedestination im Aufbruch, noch immer ein Geheimtipp für Afrikareisende anstelle überlaufener Safaridestinationen und ein Sehnsuchtsort für Tourist:innen, die Vielfalt und Ursprünglichkeit suchen.

Zehn weitläufige Nationalparks mit überwältigender Flora und Fauna, naturnahen Lodges sowie engagierten lokalen Tourguides bieten, in Verbindung mit der Freundlichkeit und Gastfreundschaft der Bevölkerung, noch heute jenes Afrikafeeling, von denen Tourist:innen träumen. 

Einladung zum Uganda-Forum 

Wie einfach es ist, das touristische Potenzial Ugandas für Reiseveranstalter zu erschließen, welche Möglichkeiten der Unterstützung dafür zur Verfügung stehen und wie der Einstieg in einen Wachstumsmarkt begleitet wird, ist Gegenstand des Forums „Uganda – Chancenmarkt in Ostafrika“.

Das in Zusammenarbeit zwischen dem Generalkonsulat der Republik Uganda und der WKO stattfindende, hochkarätig besetzte Forum findet am Donnerstag, dem 19.02.2026, um 10:00 Uhr in der Wirtschaftskammer Österreich, 1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63, Saal 1, statt.

Es öffnet Türen für innovative Reiseveranstalter, die nach Marktlücken suchen und ihr Angebot einfach und attraktiv bereichern wollen.

Anmeldung zum „Wirtschaftsforum Uganda – WKO“ HIER 

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



